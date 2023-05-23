14 Mayıs Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri’nde, Cumhurbaşkanı adaylarının yeterli oy çoğunluğunu alamadığı için seçim ikinci tura kalmıştı. 28 Mayıs tarihinde vatandaşlar tekrar sandık başına gidecek. Bu da seçim günü yasaklarını tekrar gündeme getirdi. Peki seçim günü alkol satışı yasak mı? İşte, Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı kanun...