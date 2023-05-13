Milyonlarca seçmen 14 Mayıs Pazar 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek içni sandık başına gidiyor. Bilindiği üzere seçim günleri bazı yasaklar uygulanıyor. Bu yasaklar kapsamında seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı oluyor. Bu noktada gözler "Seçim günü marketler açık mı?" sorusuna çevrildi. İşte A101, ŞOK, Migros, BİM çalışma saatleri...