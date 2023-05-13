Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçim günü marketler açık mı? 2023 seçim günü marketler kaça kadar açık?

Seçim günü market çalışma saatleri en çok araştırılan konulardan biri oldu. 14 Mayıs 2023 seçim günü marketlerin açık olup olmadığı sorgulanıyor. Günlük hayatına devam ederek ihtiyaçlarını karşılamak isteyen vatandaşlar "Seçim günü marketler açık mı, saat kaça kadar açık?" sorusunun yanıtını araştırıyor. İşte 14 Mayıs Pazar günü Migros, A101, ŞOK, BİM çalışma saatleri...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Seçim günü marketler açık mı? 2023 seçim günü marketler kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor?

    Milyonlarca seçmen 14 Mayıs Pazar 13. Cumhurbaşkanını ve 28. Dönem Milletvekillerini seçmek içni sandık başına gidiyor. Bilindiği üzere seçim günleri bazı yasaklar uygulanıyor. Bu yasaklar kapsamında seçim günü kahvehane, kıraathane ve internet kafe gibi bütün umumi eğlence yerleri kapalı oluyor. Bu noktada gözler "Seçim günü marketler açık mı?" sorusuna çevrildi. İşte A101, ŞOK, Migros, BİM çalışma saatleri... 
  • Seçim günü marketler açık mı? 2023 seçim günü marketler kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor?

    SEÇİM GÜNÜ MARKETLER AÇIK MI?

    Seçim günü zincir marketler; BİM, A101, ŞOK, Migros, CarrefourSA açık olacak. Marketlerin her zamanki saatlerinde hizmet vermeye devam etmesi bekleniyor.
  • Seçim günü marketler açık mı? 2023 seçim günü marketler kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor?

    A101 MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ 

    A101 marketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 21.00 saatleri arasında müşteri kabul etmektedir. Bazı ilçelerde marketin çalışma saatleri uzatılarak 22.00’da kapanmaktadır.

    BİM MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    BİM marketler zinciri Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.
  • Seçim günü marketler açık mı? 2023 seçim günü marketler kaça kadar açık ve kaçta kapanıyor?

    ŞOK MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    ŞOK Market Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, Cumartesi ve Pazar günleri 09.00 - 21.00 saatleri arasında hizmet vermektedir.

    MİGROS MARKET ÇALIŞMA SAATLERİ

    Migros imarketler normal şartlarda hafta içi saat 09.00 ile 22.00 saatleri arasında hizmet veriyor.

Haberi Hazırlayan : Aslıhan Bayram
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.