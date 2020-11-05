Seçimler ABD'nin Suriye politikasını değiştirir mi?

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ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, katıldığı bir platformda, terör örgütü PKK’nın kadrolarının Suriye'yi terk ettiklerini görmek istediklerini belirtti. ABD seçimleri nasıl sonuçlanırsa sonuçlansın Suriye politikasının aynı şekilde devam edeceğine de dikkati çeken Jeffrey, "İster Biden yönetiminde olsun ister Trump, güçlerimizin varlığı, yaptırım politikamız, İran'ın Suriye'yi terk etmesine yönelik taleplerimizde bir değişiklik görmüyorum." dedi.

Habertürk TV Dış Politika Koordinatörü Çetiner Çetin'in haberine göre Jeffrey, "Syria Direct" adlı haber platformuyla yaptığı söyleşide, ülkesinin, PKK'nın Suriye'deki varlığını sonlandırmak istediğini söyledi.

Washington'ın PKK'yı terör örgütü olarak gördüğünü belirten Jeffrey, PKK kadrolarının Suriye'yi terk ettiklerini görmek istediklerini ifade etti.

Suriye’nin Kuzeydoğusunda Türkiye ile yaşanan gerilimin temel nedeni olarak PKK’yı gösteren Jeffrey, “ Bu gerilimi bitirmek istiyoruz, çünkü kuzeydoğu hariç Suriye'nin diğer bütün bölgelerinde Türkiye ile sıkı bir koordinasyonumuz var. Kuzeydoğuda bile, dediğim gibi, Türkiye ile askeri harekat bağlamında bir anlaşmamız var." dedi.

Türkiye'nin PKK'ya ilişkin tepkilerinin olduğuna işaret eden Jeffrey, "Çözümün, bu varlığı azaltmak, sonunda da ortadan kaldırmak" olduğunu söyledi.

PKK DEAŞ’IN ALTERNATİFİ Mİ?

Suriye'nin kuzeydoğusunda DEAŞ'a karşı devamlı bir üslerinin olmasını istediklerini ekleyen Jeffrey, bunun da yerel ortaklar gerektirdiğini, bu ortağın da, kendilerinin askeri ortağı ve rejim 2013 yılında oradan çekildiği için oradaki sivil idare vasfıyla Suriye Demokratik Güçleri (SDG) olduğunu söyledi.

Jeffrey, "Dolayısıyla pratikteki nedenlerle ve oradaki çalışmalarımızı kolaylaştırmak ve istikrarlı kılmak adına bu ittifak içindeki Kürt ve Arap unsurlarıyla birlikte çalışmaya, iktidarı paylaşmaya, aralarındaki anlaşmazlıkları çözüme ulaştırmaya teşvik ediyoruz." dedi.