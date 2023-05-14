Yüksek Seçim Kurulu tarafından belirlenen kurallar çerçevesinde Genel Seçimler için oy kullanılacak. Seçmenlerin gözü ise "14 Mayıs 2023 Seçimlerde toplam kaç sandıkta oy kullanılacak?" sorusuna çevrildi. İşte Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Seçimi için kurulan toplam sandık sayısı...