Seçkin Piriler ile Meral Kaplan saç saça baş başa kavga mı etti?

Dostlukları 20 yıla dayanan iki arkadaş olan Seçkin Piriler ile Meral Kaplan'ınküçücük bir sebep yüzünden saç saça baş başa kavga ettiği iddia edildi. Şiddetli olayda fiziki saldırıya uğradığı iddia edilen Meral Kaplan'ın Seçkin Piriler'in evinden apar topar kaçtı. Meral Kaplan'ın yakın çevresine ''Her yerim çizin içinde'' dediği öne sürüldü