Okan Buruk, Singo'nun sahalara dönüş tarihini açıkladı!

"İLKAY KISA SÜREDE ÖNEMLİ BİR FİGÜR OLDU"

"İlkay Gündoğan kısa sürede bize adapte oldu. Leroy Sane ile birlikte en çok maç oynayan oyuncularımızdan biri. Galatasaray'a gelmek için önemli çaba sarf etti. Tuttuğu takım bir kere... Burada olmak onun için çok farklı. Bu hayalini yaşıyor. Çok önemli oyunculara ve karakterlere sahibiz. Onlar da İlkay'ı çok kısa sürede içlerine aldı. İlkay böylece kısa sürede bizim için önemli figür oldu. Sezona bizle başlamadı, hazır gelmedi ama oynadıkça performansı yukarı gitti. Burada olmasından dolayı çok mutluyuz."