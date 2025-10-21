Okan Buruk, Singo'nun sahalara dönüş tarihini açıkladı!
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısda açıklamalarda bulundu. Buruk, Wilfried Singo'nun sakatlığındaki son durumu da açıkladı
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Norveç temsilcisi Bodo/Glimt'i konuk edecekleri müsabaka öncesi Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.
"LIVERPOOL MAÇIYLA GÖSTERDİK"
"Liverpool maçıyla birlikte ne kadar iddialı ve istekli olduğumuzu gösterdik. Burada taraftarımızla birlikte oynadığımız oyun, maça odaklanmamız çok yüksekti. Yarın da aynı şekilde bir galibiyet bizim için çok değerli olacak. Çok değerli bir takımla oynayacağız. Geçen sene oynadığı yarı final Avrupa'da ne kadar başarılı bir takıma karşı oynayacağımızı net bir şekilde gösteriyor. Oyuncularımla son antrenmanı yapacağız ve yarınki maçı bekleyeceğiz. Ben tekrar taraftarlarımızı bu coşkuyu yaşamak için stadımızı davet ediyorum."
"ZEMİNDEN DOLAYI ZORLANMAZLAR"
"Ben zeminin onlar için çok büyük bir fark olacağını düşünmüyorum. Norveç deplasmanında oynayan takımlar zorlanıyorlar ama Norveç takımlarının deplasmanda zeminden dolayı zorlandıklarını ben görmedim."
"HER MAÇIN HİKAYESİ FARKLI"
"Her maçın, her takımın hikayesi farklı. Geçen sene Avrupa Ligi'nde sadece Tottenham'ı yenmedik, evimizde ilk üç maçı da kazandık. Rakibi önemsiyoruz. Liverpool maçı nasılsa, bu karşılaşma da öyle olacak. Bodo'yu oyuncular çok izleyemiyor, Liverpool'u herkes izliyor. Bizim gibi takımları... Yani Türkiye Ligi izlenmediği için... Bodo gibi takımları çok izlemedikleri için form durumunu bilmiyorlar. Bizim için Liverpool maçı kadar önemli karşılaşma olacak."
"GÜÇLÜ BİR KADROYA SAHİBİZ"
"Şu anda çok güçlü bir kadroya sahibiz. Benim için de seçim yapmak çok zor. Çok zor kararlar veriyorum. Psikolojik olarak da bazen verdiğiniz kararlar sizi zorluyor. Çünkü her oyuncu oynamak istiyor. İlk 11 dışından sonradan oyuna alacağımız isimlerin de çok büyük önemi var."
"İLKAY KISA SÜREDE ÖNEMLİ BİR FİGÜR OLDU"
"İlkay Gündoğan kısa sürede bize adapte oldu. Leroy Sane ile birlikte en çok maç oynayan oyuncularımızdan biri. Galatasaray'a gelmek için önemli çaba sarf etti. Tuttuğu takım bir kere... Burada olmak onun için çok farklı. Bu hayalini yaşıyor. Çok önemli oyunculara ve karakterlere sahibiz. Onlar da İlkay'ı çok kısa sürede içlerine aldı. İlkay böylece kısa sürede bizim için önemli figür oldu. Sezona bizle başlamadı, hazır gelmedi ama oynadıkça performansı yukarı gitti. Burada olmasından dolayı çok mutluyuz."
"2020'DEN BERİ TAKİP EDİYORUM"
"Bodo Glimt'i 2020'den beri takip ediyorum. Yükselerek yukarıya doğru geliyorlar ve geçen sene Avrupa Ligi'nde yarı final oynadılar. Bizim stadın atmosferi çok önemli olacak. Bu atmosferi yaşatabilmek için öncelikle bizim iyi oynamamız lazım. 50 bin kişi bizi bekliyor, burada oynamak çok değerli Rakiplerin bazıları için bu atmosfer zor oluyor, bazıları ise böyle ortamda oynamaktan zevk alıyor. Maçta neler olacağını göreceğiz."
WILFRIED SINGO'NUN DURUMU
"Singo'nun en az iki haftası daha var. Erken oynatıp risk almak istemiyoruz. Gidişata göre bakacağız."
"RAKİBİMİZİ ÖNEMSİYORUZ"
"Bodo Glimt, Beşiktaş ile üç maç oynadı, onu hatırlıyoruz. Kendi sahalarında sentetik çim avantajları var ve orada daha etkililer. Deplasmanda da kendi oyun mantalitelerini pek değiştirmiyorlar. 4-3-3 sisteminde oynuyorlar ve topa sahip olmayı bilen bir takım. Oynayan bir takım, Bodo bir savunmacı takım değil. Atak yapmayı seviyorlar. Şampiyonlar Ligi'nde 11 kişi ile iyi savunmaya yapmaya da çalışıyorlar. İki maçta beraberlikleri var. Gol atmaya ve gol yemeye çok açık bir takım. Şampiyonlar Ligi maçlarında her takım zorluk çıkartmaya çalışacak. Buraya iyi takımlar katılıyor. Rakibimizi önemsiyoruz."