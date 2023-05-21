Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu

Cumhurbaşkanı 2. tur seçimi için geri sayım sürüyor. 14 Mayıs'ta sandığa giden seçmenler 28 Mayıs'ta da aynı sandıkta oy kullanacaklar. Ancak sandık bilgilerini unutanlar veya netleştirmek isteyenler seçmen kağıtlarını merak ediyor. Peki, seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...

ABONE OL
HABERTURK.COM
  • Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu

    Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşecek Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turu öncesinde seçmenler bu sorunun cevabını araştırıyor. Peki, Cumhurbaşkanı seçimi ikinci turcu seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? İşte merak edilen sorunun cevabı...
  • Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu

    İKİNCİ TURDA SEÇMEN KAĞITLARI NE ZAMAN DAĞITILACAK?

    Yüksek Seçim Kurulu AK Parti Genel Merkez Temsilcisi Recep Özel, seçmen bilgi kağıtlarının tekrar dağıtılacağını açıkladı.

    Özel, "YSK müracaatımız üzerine 28 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı 2. Tur seçimleri için tüm seçmenlere seçmen bilgi kağıdının tekrar dağıtılmasına karar vermiştir" ifadelerini kullanarak başvuru belgesini de paylaştı.
  • Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu

    Seçmen kağıtları muhtarlıklar aracılığıyla 26 Mayıs Cuma gününe kadar dağıtılmış olacak. Seçmen kağıtları gelmeyen seçmenler seçmen kağıtlarını muhtarlıklardan alabilecekler.

     
  • Seçmen kağıtları ne zaman dağıtılacak? 28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turu

    Ayrıca seçim dönemlerinde oy kullanacağınız yer bilgileri Yüksek Seçim Kurulu tarafından bu sayfada görüntülenir.

    NOT: Nerede oy kullanacağınızı, seçim dönemlerinde sandık seçmen listeleri kesinleştikten sonra e-Devlet kapısı üzerinden,www.ysk.gov.tr adresinden "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden, YSK mobil uygulamasından veya YSK çağrı merkezinden(444 9 975) öğrenebilirsiniz.

    E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ.

Haberi Hazırlayan : Mehmet Kerem Hançer
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.