Seda Akgül, TV8 ekranlarında yer alan Gel Konuşalım programındaki ayrılığıyla gündeme geldi. Yıllardır ekranlarda sunuculuk yapan Seda Akgül'ün neden programdan ayrıldığı merak ediliyor. İşte Seda Akgül'ün instagram üzerinden yaptığı açıklama...

SEDA AKGÜL, GEL KONUŞALIM'DAN NEDEN AYRILDI?

Seda Akgül sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Tv8 ekranlarındaki en büyük kazancım, altın kalpli, adam gibi adam , sevgili dostum @hakanuralofficial .. Ben dostumu beraber çıktığımız bu yolda, yarıyolda bırakmadım. Bazen sadece yol biter... Bana bu güzel dostları kazandıran @acunilicali , dünyanın en kaliteli yapımcısı @uygaratas , tüm ekibimiz ve hatta izin gününde bana veda etmeye gelen güvenlik arkadaşlarımıza kadar sevgi, özlem ve minnetim hiç bitmeyecek..." ifadelerini kullandı.



SEDA AKGÜL KİMDİR?

Seda Akgül 17 Haziran 1971 tarihinde Ankara'da doğdu. Türk sunucu ve akademisyen ve yazardır. TED Ankara Koleji ve Hacettepe Üniversitesi İngilizce bölümlerini bitirdikten sonra Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı'nda mütercim tercümanlık eğitimi alarak görev yapan Seda Akgül, İsveç Üniversitesi'nin bursu ile Brüksel'de Avrupa Birliği Gazeteciliği okumuş, Amerikan sivil toplum örgütlerinin seçimi ile 2004 yılında Geleceğin Toplum Lideri olarak Washington’da staj görmüştür.

TRT sınavlarını kazanarak spikerliğe başlayan Seda Akgül, kuruluşundan itibaren TV 8’de görev almıştır. Avrupa Birliği'ne Doğru ve Savaş Bağdat Yolunda gibi dış politika programlarını hazırlayıp sunmanın yanında uzun yıllar yaptığı ana haber bülteni spikerliği ile de tanınmaktadır. Işık Üniversitesi’nde 2004-2007 arasında İngilizce verdiği medya dersleri ile de akademisyenlik görevini devam ettirmiştir. TV 8 ekranlarında, hafta sonu sabah kuşağında Erken Baskı isimli programı hazırlayıp sunarak, eleştirmenlerin ve izleyicilerin beğenisini toplayan Seda Akgül 17 Eylül 2012 tarihinde yeni yayın döneminde Star TV'ye geçerek sabah haber kuşağı programı sunmaya başlamıştır. Ağustos 2014'te kanaldan ayrılmış ve bir reality show sunmak için Kanal D'ye geçmiştir. 2016 yılında Avram Habib ile evlendi. 2016 Temmuz'da boşandı. Kısmetse Olur isimli reality show programını sundu. En son TV8 ekranlarında Gel Konuşalım programında yer alıyordu. Dişilik mi Kişilik mi ve Ruh Öküzü mü Ruh İkizi mi isimli ikimadet çok satan kitabın yazarıdır.

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