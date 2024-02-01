Seda Bakan: Hayatımda çok şey değişti
2014'te Ali Erel ile evlenen, Leyla ve Ela adında iki kızı olan Seda Bakan, çocuklarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu; "Anne olduktan sonra hayatım çok değişti
Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Seda Bakan, Etiler'deki bir mekândan ayrılırken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan; "Yurt dışında tatildeydik, Leyla için gittik. Kızımızın okul arkadaşlarıyla güzel bir tatil yaptık ama çocuklarla çok zor oluyor. Yardımcımı götürmedim her şeyiyle ben ilgilendim" ifadelerini kullandı.
"ELA ÇOK YARAMAZ"
Leyla'nın dışında Ela adında bir kızı daha olan Seda Bakan; "Onlardan sonra hayatımda çok şey değişti. Mesela daha çok hasta oluyoruz, okuldaki bütün hastalıkları eve geliyor. Küçük olan Ela çok yaramaz arkadaşlar, anlatamam size, çok fena... Düz duvara tırmanıyor, böyle bir şey yok. Ben de eşim de çocukluk yıllarında çok yaramazmışız, bize çekmişler" dedi.
"KİM NASIL İSTİYORSA ÖYLE YAPSIN"
Seda Bakan, son dönemde tercih edilen estetik operasyonlarla ilgili düşüncelerinin sorulması üzerine şu yanıtı verdi; Kim, nasıl istiyorsa öyle yapsın. Nasıl mutlu olacaklarsa öyle olsun. Mimiklerinin etkilendiği konusunda bir şey söylemek istemem ama yediren de var, yedirmeyen de var. Erkekler de yaptırsın, bir taraf yaptırıp diğer tarafın eksik kalması olmaz, yazık değil mi?
"HERKESE SAYGI GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR"
Ayrıca insanların başka mesleklerde ve başka şekillerde hayatlarını sürdürebileceğini söyleyen Seda Bakan; "Herkese saygı göstermemiz gerekiyor. Herkes istediğini giysin, dans kursları açıldıysa herkes dans etsin, rahatlasınlar, ne yani sürekli dram mı yaşamak zorundayız?" dedikten sonra otomobiline binip oradan ayrıldı.