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Seda Bakan: Hayatımda çok şey değişti 2014'te Ali Erel ile evlenen, Leyla ve Ela adında iki kızı olan Seda Bakan, çocuklarıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu; "Anne olduktan sonra hayatım çok değişti Habertürk Giriş: 01.02.2024 - 08:11 Güncelleme: 01.02.2024 - 08:11 facebook

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Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Seda Bakan, Etiler'deki bir mekândan ayrılırken objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan; "Yurt dışında tatildeydik, Leyla için gittik. Kızımızın okul arkadaşlarıyla güzel bir tatil yaptık ama çocuklarla çok zor oluyor. Yardımcımı götürmedim her şeyiyle ben ilgilendim" ifadelerini kullandı.

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"ELA ÇOK YARAMAZ" Leyla'nın dışında Ela adında bir kızı daha olan Seda Bakan; "Onlardan sonra hayatımda çok şey değişti. Mesela daha çok hasta oluyoruz, okuldaki bütün hastalıkları eve geliyor. Küçük olan Ela çok yaramaz arkadaşlar, anlatamam size, çok fena... Düz duvara tırmanıyor, böyle bir şey yok. Ben de eşim de çocukluk yıllarında çok yaramazmışız, bize çekmişler" dedi.