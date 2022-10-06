Seda Bakan: Uykusuz geceler başladı

"Uykusuz geceler başladı" 0:00 / 0:00

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Seda Bakan, "Kızım Ela ile birlikte pazardan alışveriş yaptık, sonra da yorgunluk kahvesi içmeye geldim." dedi.

Kendisi için uykusuz gecelerin tekrar başladığını söyleyen ünlü oyuncu, "Çok fenayım arkadaşlar, tekrar başa sardık." ifadelerini kullandı.

Bakan ayrıca, "Leyla alıştı kardeşine, doğum kilolarım var biraz ama gidecek kendiliğinden artık. Çünkü spor yapacak hiç vaktim olmuyor. Bugün de hastayım biraz çok konuşamayacağım müsaadenizle." diye konuştu.

'HADİSE' SORUSU

Mehmet Dinçerler ile olan evliliğini kısa süre önce sonlandıran Hadise ile ilgili muhabirlerin, "Seda Hanım en büyük destekçisi sizsiniz, Hadise'nin morali nasıl, yerinde mi?" sorusuna ünlü isim, "Hayırlısı olsun arkadaşlar, konuşuruz sonra. Görüşmek üzere." cevabını verdi.