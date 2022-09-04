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Seda Bakan, bebeği Ela'nın yüzünü gösterdi!

Üç yıl önce müzisyen Ali Erel ile nikah masasına oturan ve Leyla adında kızı olan Seda Bakan, geçtiğimiz günlerde Ela'yı kucağına alarak ikinci kez anne olma sevincini yaşamıştı. Doğum sonrası hastane odasında çekilen fotoğrafları paylaşan ünlü oyuncu, bebeğinin yüzünü gösterdi

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  • Seda Bakan, bebeği Ela Erel yüzünü gösterdi! - Magazin haberleri

    2019'da nikah masasına oturan oyuncu Seda Bakan ve müzisyen Ali Erel, kızları Leyla'yı 2019 yılında kucaklarına almıştı. Mutlu birlikteliklerini sürdüren çift, geçtiğimiz günlerde ikinci çocukları Ela'yı kucaklarına alarak ikinci kez anne ve baba olma sevincini yaşamıştı. 
  • Seda Bakan, bebeği Ela Erel yüzünü gösterdi! - Magazin haberleri

    Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşımda bulunan 36 yaşındaki oyuncu, doğum sonrası hastane odasında çekilen aile pozlarını yayınladı. 
  • Seda Bakan, bebeği Ela Erel yüzünü gösterdi! - Magazin haberleri

    Ünlü isim, meslektaşlarının aksine yaptığı paylaşımlarla Ela bebeğin yüzünü de gösterdi.
  • Seda Bakan, bebeği Ela Erel yüzünü gösterdi! - Magazin haberleri

    "KIZLARIMIZLA KARDASHIAN AİLESİNE DOĞRU GİDİYORUZ"

    Seda Bakan, kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören paylaşımlarına esprili bir not düşerek, dört çocuk annesi reality show yıldızı Kim Kardashian'a göndermede bulundu. Ünlü isim, paylaşımında "Dünya tatlısı kızlarımızla Kardashian alesine doğru gidiyoruz" ifadelerine yer verdi.
  • Seda Bakan, bebeği Ela Erel yüzünü gösterdi! - Magazin haberleri

    Bakan'ın fotoğraflarına; Burcu Kara, Serkan Altunorak, Seda Sayan, Bengü, Berfu Yenenler, Demet Akalın, Gonca Vuslateri, Fırat Tanış ve Dolunay Sert gibi birçok ünlü isim de yorum yaptı.
  • Seda Bakan, bebeği Ela Erel yüzünü gösterdi! - Magazin haberleri

    "HOŞ GELDİN MİNNOŞUMUZ"

    Öte yandan müjdeli haberi ise Seda Bakan'ın yakın arkadaşı şarkıcı Hadise, "Hoş geldin minnoşumuz." notuyla yayınladığı gönderi ile duyurmuştu. Bakan da aynı fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
  • Seda Bakan, bebeği Ela Erel yüzünü gösterdi! - Magazin haberleri

    HALK PLAJINDA GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

    Seda Bakan, geçtiğimiz aylarda eşi ve kızı ile birlikte Bodrum'da objektiflere yansımıştı.
  • Seda Bakan, bebeği Ela Erel yüzünü gösterdi! - Magazin haberleri

    Ailesiyle Ortakent'teki halk plajına giden Bakan, önce kızı Leyla ile kumda oyun oynamıştı. Oyuncu, ardından da Leyla'yı uçak şeklindeki şişme bebek botuna binmişti.
  • Seda Bakan, bebeği Ela Erel yüzünü gösterdi! - Magazin haberleri

    "UÇUYORUM!"

    O sırada Leyla, babası Ali Erel'in botun ipini kendine doğru çekmesiyle eğlenceli anlar yaşamıştı. Leyla, iki kolunu açarak, "Uçuyorum!" diye bağırmıştı.

    Denize girip, yüzmeyi tercih etmeyen Seda Bakan ise denizin ortasına kadar gelip baba-kızı izlemişti.
  • Seda Bakan, bebeği Ela Erel yüzünü gösterdi! - Magazin haberleri

    "EN ZOR KARARIMDI"

    Ayrıca Seda Bakan, daha önce de kısa arayla iki kez anne olmanın kendi kararı olduğunu açıklamıştı. Bakan, "Planlı bir hamilelik oldu. Ya Leyla’dan sonra kariyerime tüm hızıyla devam edecektim ya da ikinci kez anne olup, kariyerime öyle odaklanacaktım. Zor bir karar oldu benim için. Yaşım artık 20’lerde olmadığı için ikinci kez anne olup, kariyerime daha sonra hız vermeyi tercih ettim" ifadelerini kullanmıştı.
  • Seda Bakan, bebeği Ela Erel yüzünü gösterdi! - Magazin haberleri

    "İKİNCİ ÇOCUĞU İSTİYORDUM" DEMİŞTİ

    Oyuncu, "İkinci çocuğu çok istiyordum o yüzden bana sürpriz olmadı. İkinci kez kız bebek annesi olacağım, çok mutluyum. Ailemi biraz daha genişletmek istedim" demişti.

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