        Seda ve Yasin iddialara cevap verdi

        Seda ve Yasin iddialara cevap verdi

        Show TV ekranlarında yayınlanan Didem Arslan Yılmaz' la Vazgeçme'de bugün suçlanan gelin Seda, eşi Yasin ile birlikte canlı yayına katıldı.

        Habertürk
        Giriş: 05.11.2025 - 20:36 Güncelleme: 05.11.2025 - 20:36
        Seda ve Yasin iddialara cevap verdi
        Kız kardeşler Esennur, Seher ve baba Tacettin, gelinleri Seda’nın Yasin’i bırakmasını ve altınlarını geri vermesini istedi. Ancak Seda aileye çok sert çıktı, herkesi ters köşe yaptı.

        “ALTINLARIN HEPSİNİ BOZDUK, HARCADIK”

        Gelin Seda tüm suçlamaları reddetti, eşi Yasin’i aldattığı iddialarını yalanladı. “Geçmişim kimseyi ilgilendirmiyor” diyen Seda, nişanda takılan altınları da harcadıklarını, buna da kimsenin bir şey demeye hakkı olmadığını söyledi. Ailesi ile eşi Seda’nın arasında kalan Yasin ise “Seda’yı seviyorum. Biz evlendik. Ailemin ne dediği umurumda değil.” sözlerini kullandı.

