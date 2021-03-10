Sedef Sebüktekin 'World Akustik' sahnesinde

Yapı Kredi bomontiada’nın her Cuma Instagram hesabından canlı yayınladığı “Dünya Kadar Müzik” kapsamındaki “World Akustik” serisine, 12 Mart akşamı yeni nesil müziğin başarılı temsilcilerinden Sedef Sebüktekin konuk oluyor. Saat 21.00’de başlayacak konserde Dilan Balkay ve Kaan Arslan Sedef Sebüktekin’e sahnede eşlik ederken, Nilipek de konuk sanatçı olarak konsere katılacak.

2015’te Sofar İstanbul’da seslendirdiği Canozan şarkısı “Bul Beni” ile geniş bir kitlenin ilgisini çeken Sebüktekin, 2016-2017 yıllarında “Hayalin Kadar”, “Deli Değilsin” ve “Bugün İçicem” gibi evinde kaydettiği ve kendini yansıtan şarkılarıyla yoluna devam etti. 2017-2018’de “Sen İstersin”, “Seni Uyurken İzlemek” ve “Kayboluyorum” gibi elektronik öğelerle buluşturulmuş şarkıların yanı sıra, “Günler Kısa” gibi akustik şarkılar da üretmeye ve paylaşmaya devam eden Sebüktekin’in “Kayboluyorum” şarkısına 2018 yılında Netflix’in ilk Türk yapımı dizisi olan Hakan Muhafız’da yer verildi. Sedef Sebüktekin 2019’da “Ara”, 2020’de “Unutmam Lazım” “Gözün Doysun” ve ”Uzaktan” teklilerini çıkardı.

Yapı Kredi World sponsorluğunda düzenlenen “Dünya Kadar Müzik” kapsamındaki “World Akustik” konserleri, yayın sonrasında puhutv üzerinden de izlenebiliyor.