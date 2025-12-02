MasterChef Türkiye'de şef ceketleri için kıyasıya rekabet sürüyor. Yarışmacılar 3. şef ceketini alabilmek adına tezgah başına geçip bütün hünerlerini sergiledi. MasterChef'in yeni bölümünde bir yarışmacının yemeğine kaşık attı. İki etaplı finalin ardından en çok puanı toplayan yarışmacı, şef ceketinin sahibi oldu. Peki, "MasterChef kim kazandı, ceketi kim aldı? 2 Aralık MasterChef 3. ceketi kim kazandı?" İşte MasterChef'in son bölümünde yaşanan gelişmeler...