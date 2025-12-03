Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ ZAMMI HESAPLAMA TABLOSU 2026 OCAK: 4 aylık enflasyon farkı belli oldu! SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam gelecek?

        Emekli maaş zammı hesaplama 2026 Ocak: SSK, Bağ-Kur en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        2026 Ocak ayında yapılacak emekli maaş zammı için 4 aylık enflasyon farkı netleşti. Nihai oran için ise sadece iki veri kaldı. Bekleyiş sürerken yılın ilk yarısında en düşük emekli maaşının ne kadar olacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Merkez Bankası'nın açıkladığı enflasyon beklenti raporu doğrultusunda maaşlara uygulanacak zam oranı hesaplandı. Ocak-Haziran döneminde alacakları aylık tutarını merak eden milyonlarca emekli ise bu noktada ''SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, 2026 Ocak 4A ve 4B emekli zammı hesaplama tablosu...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2025 - 07:31 Güncelleme: 03.12.2025 - 07:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Ekim ayı enflasyon verileri ile birlikte 4 aylık enflasyon farkı belli oldu. Böylece 2026 Ocak ayında yapılacak emekli maaş zammı için hesaplama tablosu güncellendi. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş zamları 6 aylık enflasyon oranına göre hesaplanıyor. Bu sebeple nihai oran kasım ve aralık verileri ile belli olacak. Geri sayım sürerken milyonlarca emekli yılın ilk yarısında alacakları zamlı maaşların tahmini olarak ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki, 2026 Ocak’ta SSK, Bağ-Kur emekli maaş zammı ne kadar olacak, emekliye yüzde kaç zam yapılacak?

        2

        4 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

        Ekim ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 4 aylık enflasyon farkı belli oldu.

        4 aylık enflasyon oranı yüzde 10,25 olarak hesaplandı.

        3

        EMEKLİ VE MEMURLARIN 4 AYLIK ENFLASYON ORANI NE KADAR OLDU?

        4 aylık enflasyon farkı SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 10,25 oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları için 4 aylık enflasyon farkı ise yüzde 5 olarak hesaplandı.

        Memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ocak ayında yüzde 11 oranında toplu sözleşme zammı uygulanacak. Bununla birlikte memur maaşları ve emekli aylıkları için ocak ayında yüzde 16,55 oranında zam yapılacak.

        4

        İşte 4 aylık enflasyon oranına göre emekli maaşı zam oranı ve memur zammı tablosu;

        4 aylık enflasyon oranı: Yüzde 10,25

        4 aylık SSK, Bağ-Kur emekli zammı: Yüzde 10,25

        Memur enflasyon farkı: Yüzde 5

        Toplu sözleşme zammı: Yüzde 11

        Memur zammı: Yüzde 16,55

        5

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ?

        2026 Ocak ayında en düşük emekli maaşına ek zam yapılmayacak. Yılbaşında en düşük emekli aylığı 6 aylık enflasyon farkı oranında artış yaşayacak.

        Habertürk'ten Bülent Aydemir’in haberine göre;

        Henüz yılsonu enflasyon farkı netleşmediği için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı herhangi bir çalışma başlatmadı.

        Ancak yetkililer, en düşük emekli maaşına ekstra bir artış yapılmayacağını, bütün emekliler gibi enflasyon oranında bir artış öngörüldüğünü ifade etti.

        6

        SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ ZAMMI YÜZDE KAÇ OLACAK?

        Kasım ve Aralık aylarında açıklanacak enflasyon oranları, emekli maaşlarına yapılacak artışları doğrudan etkiliyor.

        Kasım-Aralık döneminde enflasyon;

        -Yüzde 1,5 olarak açıklanırsa emekli maaşı zam oranı yüzde 13,58

        -Yüzde 2,0 olursa yüzde 14,70

        -Yüzde 2,50 olursa yüzde 15,83 olacak.

        Bu doğrultuda Merkez Bankası’nın yıl sonu için yapılan enflasyon tahminleri de dikkate alındığında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin yüzde 13 ile yüzde 16 arasında bir zam alacağı söylenebilir.

        7

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

        Emekliler için yılda iki kez maaş artışı yapılıyor.

        Yıl sonu enflasyonu yüzde 31-33 civarında gerçekleşirse, en düşük emekli maaşının 16.881 TL'den 19 bin 75 TL’ye ya da en fazla 19 bin 581 TL’ye çıkarılması bekleniyor.

        8

        EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TAHMİNİ ZAM TABLOSU

        En düşük 16 bin 881 TL olarak ödenen SSK ve Bağ-Kur emekli aylığı, gerçekleşecek enflasyon oranına göre şöyle olacak:

        - Yüzde 13 artış olursa 19 bin 75 TL,

        - Yüzde 14 artış olursa 19 bin 244 TL

        - Yüzde 15 artış olursa 19 bin 413 TL

        - Yüzde 16 artış olursa 19 bin 581 TL olacak.

        Yani 2026’da en düşük emekli aylığı en az 19 bin TL, en çok ise 19 bin 500 TL olacak.

        9

        EMEKLİ ZAMMI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

        Emekliler her yıl ocak ve temmuz dönemi olmak üzere maaşlarına 2 kez zam alıyor. Emekli zammı 6 aylık enflasyon oranı kadar oluyor.

        Kasım enflasyon rakamları 3 Aralık 2025 tarihinde, Aralık enflasyon rakamları 5 Ocak 2026 tarihinde açıklanacak.

        Aralık enflasyonu ile birlikte 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Böylece nihai emekli zam oranı belli olacak.

        10

        SGK 4A, 4B, 4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA EKRANI

        4A AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4B AYLIK HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        4C MAAŞ HESAPLAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        11
        Altın fiyatları düşüşte
        Altın fiyatları düşüşte
        Aralık 2025 temettü takvimi
        Aralık 2025 temettü takvimi
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Ömer Çelik'ten Habertürk'e açıklamalar
        Putin ABD Temsilcisiyle görüştü
        Putin ABD Temsilcisiyle görüştü
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        Adliye'de milyon liralık vurgun!
        "Gerekirse Venezuela'yı vururuz"
        "Gerekirse Venezuela'yı vururuz"
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        Derbinin VAR kayıtları açıklandı!
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        "Ukrayna limanlarına saldırılar genişleyecek"
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Tüfekle oyun ölüm getirdi
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Galatasaray'dan hakem tepkisi!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Ünlü estetik doktoru kaza kurbanı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"