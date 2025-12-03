Habertürk
        Altın fiyatları, dün ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış ve kâr realizasyonunun etkisiyle düşüş yaşamıştı. Haftanın üçüncü işlem gününde değerli metal yeniden yükseliş eğilimine girdi. ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faiz indirimi yapacağına yönelik güçlü beklentiler fiyatları destekledi. Altının ons fiyatı 4 bin 221 dolara yükseldi. Yurt içinde ons altın ve dolar kuruna göre hesaplanan gram altın da 5 bin 767 TL seviyesinde seyrediyor. İşte 3 Aralık 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!

        Giriş: 03.12.2025 - 08:09 Güncelleme: 03.12.2025 - 08:09
        Dün ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış ve kâr realizasyonunun etkisiyle değer kaybeden altında ibre yeniden yukarı döndü. Fed’in Aralık toplantısında faiz indirmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bu beklenti de altın fiyatlarını yukarı yönlü ivmelendiriyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altının ons fiyatı 4 bin 221 dolardan işlem görürken, gram altın da 5 bin 767 TL seviyesinde seyrediyor. İşte 3 Aralık 2025 Çarşamba 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.766,3320

        Satış: 5.767,1380

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.220,26

        Satış: 4.221,22

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.226,1300

        Satış: 9.429,2700

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.904,5200

        Satış: 37.601,7400

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.883,00

        Satış: 38.203,00

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.393,10

        Satış: 18.856,96

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.901,07

        Satış: 37.598,22

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.473,56

        Satış: 39.453,67

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.203,80

        Satış: 4.312,38

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.301,67

        Satış: 5.551,94

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 94.359,00

        Satış: 95.360,00

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
