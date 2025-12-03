Altında ibre yeniden yukarı yönlü! 3 Aralık Çarşamba 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları
Altın fiyatları, dün ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış ve kâr realizasyonunun etkisiyle düşüş yaşamıştı. Haftanın üçüncü işlem gününde değerli metal yeniden yükseliş eğilimine girdi. ABD Merkez Bankasının (Fed) bu ay faiz indirimi yapacağına yönelik güçlü beklentiler fiyatları destekledi. Altının ons fiyatı 4 bin 221 dolara yükseldi. Yurt içinde ons altın ve dolar kuruna göre hesaplanan gram altın da 5 bin 767 TL seviyesinde seyrediyor. İşte 3 Aralık 2025 güncel altın fiyatları alış-satış tablosu!
Dün ABD Hazine tahvil getirilerindeki artış ve kâr realizasyonunun etkisiyle değer kaybeden altında ibre yeniden yukarı döndü. Fed’in Aralık toplantısında faiz indirmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyor. Bu beklenti de altın fiyatlarını yukarı yönlü ivmelendiriyor. Haftanın üçüncü işlem gününde altının ons fiyatı 4 bin 221 dolardan işlem görürken, gram altın da 5 bin 767 TL seviyesinde seyrediyor. İşte 3 Aralık 2025 Çarşamba 22 ayar bilezik, ons, Cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek ve gram altın fiyatları…
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.766,3320
Satış: 5.767,1380
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.220,26
Satış: 4.221,22
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.226,1300
Satış: 9.429,2700
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.904,5200
Satış: 37.601,7400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.883,00
Satış: 38.203,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.393,10
Satış: 18.856,96
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 36.901,07
Satış: 37.598,22
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.473,56
Satış: 39.453,67
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.203,80
Satış: 4.312,38
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.301,67
Satış: 5.551,94
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 94.359,00
Satış: 95.360,00