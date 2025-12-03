Borsa İstanbul’da temettü dönemi devam ediyor. 2025 Aralık ayında Ford Otosan’dan Ebebek’e, BİM’den Turkcell’e, Tekfen Holding’den Metro Yatırım’a kadar pek çok büyük şirket yatırımcılarına nakit kar payı dağıtacak. Takvime göre yılın son ayında toplam 20 şirketin ödeme yapması beklenirken, tarih ve tutarlar yatırımcılar tarafından mercek altına alındı. İşte, Aralık 2025 temettü takvimi ile bu ay kar payı dağıtacak şirketler, temettü ödeme tarihleri ve tutarları.