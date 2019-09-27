SHOW TV, bir diziyi daha fenomen hale getirdi.

'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'...

Her cumartesi günü saat 20'de yayınlanan 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', üçüncü bölümüyle de izleyiciye keyif verecek.

Süreç Film'in yapımcısı olduğu, Ersoy Güler'in yönettiği 'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta başrolleri Aslıhan Güner ile İsmail Demirci paylaşıyor.

Toygan Avanoğlu, Cezmi Baskın, Zeynep Kankonde, Hüseyin Soysalan ve Uğur Demirpehlivan romantik, komik ve macera dolu 'Kuzey' ile 'Yıldız'ın aşk hikâyesinin diğer başrol kahramanları.

'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ta gerginliği, sevimliliği, saflığı ve duygusallığıyla diziye ayrı bir renk katan 'Sefer Reis'i canlandıran Toygan Avanoğlu, Habertürk'ten Mehmet Çalışkan'ın sorularını cevapladı.

'Kuzey Yıldızı İlk Aşk'ın kadrosuna dahil olma sürecinden söz edebilir misiniz?

Sürecimiz Süreç Film'de başladı. Sevgili yönetmenim Ersoy Güler, "Sefer Reis rolü sende diyerek pası attığında göğsümde yumuşatıp, topu alıp koşarak eve kaçtım. Şaka bir yana beni çok mutlu eden bir teklifti. Ersoy Güler ve Süreç Film ile çalışırken kendimi hep evimde gibi hissediyorum. İyi ki hayatımdalar.

'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', izleyiciyi hangi özellikleriyle etkiledi?

Öncelikle doğallığıyla, görselliğiyle, içtenliğiyle, oyunculuklarıyla. Kısacası her yönüyle izleyiciyi etkileyen bir dizi olduğuna inanıyorum. Umarım bu etkileşim her geçen gün daha da artarak koca bir çınar gibi büyür ve hepimizi gölgesinde ağırlar.

'Kuzey Yıldızı İlk Aşk', izleyicinin hangi duygularını hedefliyor?

Hedef tahtasındaki bütün renkleri mutlu eden bir dizinin içerisindeyiz. Kâh güldüren, kâh hüzünlendiren, gök kuşağının bütün güzelliklerini sunmaya çalıştığımız bir iş. Umarım hedeflerimiz umutlarımızı teğet geçmez.

Dizinin kariyerinize etkisinin ne ölçüde olmasını umarsınız?

Bu bir takım çalışması. Kişisel değil de tüm ekibin başarısı ve sonuçlarının her birimizin kariyerine güzel dokunuşlar yapmasını isterim. İçinde bulunduğumuz bu dizi bir ağaç gibi büyüdükçe biz de dallarına tutunan oyuncular olarak kariyer zirvemizi başarıyla tamamlamış olacağız.

'Sefer Reis'i analiz edebilir misiniz? Nasıl bir karakterdir?

'Sefer Reis', iki kere iki dört, iki artı iki dört, üç artı bir dört gibi her yoldan sonuca ulaşabilen bir adamdır. Gerginliği, sevimliliği, saflığı ve duygusallığı ağzına kadar taşmış dört tane ayrı fincan içinde hiç dökmeden taşıyabilme yeteneğine sahip olan bir adamdır. 'Sefer Reis' güzel bir adamdır.

'Sefer Reis'in sizinle benzeyen veya çok tezat olan karakteristik özellikleri nelerdir?

Benimle çok benzeyen bir yönü sanırım ilgi alanlarımızın balıkçılık olması. Tezat yönleri çok olmasına rağmen bu yönlerine can vermekten daha çok keyif aldığımı söyleyebilirim. Çok büyük bir çatışma yaşamadığım bir karakter... Kendilerine de buradan selamlarımı iletiyorum.

'Sefer Reis'i canlandırmak için nasıl bir hazırlık yaptınız?

Çekimlerden bir ay öncesinden Ordu Perşembe Limanı'nda kaptan ağabey ve kardeşlerimle birlikte çok vakit geçirdim. Zaman zaman da yaylaya çıkarak oradaki hayatı anlamaya ve tanımaya çalıştım. Ve hepsine çok alıştım.

Bir kez daha İstanbul dışında çalışıyorsunuz. Hayatınızı bu duruma göre nasıl şekillendiriyorsunuz?

Kabullendim... Artık bana İstanbul'da iş gelmeyeceğine inandım. Şaka bir yana yeni yerler görmek, yeni insanlar tanımak, farklı kültürlerle bir arada olmak beni çok mutlu ediyor. Bu mesleği seçerken bunların olacağını en başından bile bile seçtim. Bu nedenle hiç şikayetçi değilim, daha çalışmadığım bir çok il var. Umarım oralarda da çalışmaya ömrüm yeter.