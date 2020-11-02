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Sefirin Kızı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 26. son bölüm izle

Sefirin Kızı 26. son bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlandı. Başrollerinde Neslihan Atagül, Engin Akyürek, Uraz Kaygılaroğlu, Doğukan Polat ve Hivda Zizan Alp gibi isimlerin yer aldığı dizinin yeni bölümleri her Pazartesi Star TV ekranlarında yayınlanıyor. Yeni bölümde neler olacağını merak edenler soruyor: Sefirin Kızı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sefirin Kızı dizisi ile ilgili merak edilenler...

Sefirin Kızı 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 26. son bölüm izle

Sefirin Kızı 26. son bölümde; Nare, Sancar'ın başucunda gözyaşlarına boğulur. Sancar Alacakuş’u serbest bırakmıştır, Alacakuş da yavrusunu alıp uçacaktır ama bunu yavru kuşa nasıl anlatacaklardır?

SEFİRİN KIZI 27. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

Nare ve Sancar kendi acılarını bir kenara koyup kızlarına bu ayrılığı anlatmanın bir yolunu bulmaya çalışırlar ama Nare veda zamanı yaklaştıkça dağılır.

Bir yanda kızını babasından ayırmak, bir yanda yine köksüz kalmak, bir yanda da affedememek. Ne ayrılabilir ne kavuşabilir; bir arafta kanayıp durur.

Sancar ise sevdasını ve kızını uğurlar, bütün hesaplarını kapatır ve uçuruma çıkar ama kader, onlar için destanı baştan yazmaktadır. Bu sefer Alaca’nın değil, efesinin yere çakılacağı bir destan.

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