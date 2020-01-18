Ekranların yeni dizisi Sefirin Kızı 5. bölüm ile 20 Ocakta ekranlara gelecek. Merakla beklenen yeni bölüm öncesi 2. tanıtım da yayınlandı. İşte Sefirin Kızı 5. bölümde yaşanacak gelişmeler...

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜM

Gediz’le Sancar’ın ayrılması sadece bu iki kafadarı etkilemez. Nesillerdir omuz omuza yazılan ortak tarih son bulmuştur çünkü. Yakında yapılacak Yörük Toyu’nda dedelerden adet olduğu üzere karşı karşıya zeybek oynamalarını isteyen gaziler de, yörükler de onlara kızgındır.

Aileler de malların paylaşılması derdine düşünce işler iyice karışır.

Nare ise, iş hayatının olaylı ilk gününde defterine yeni amacını yazar: “Bu kalın kafalı sadıçları birleştir.” Onun yüzünden ayrılan sadıçları tekrar birleştirmenin bir yolunu bulacak, Sancar’ın “deprem” diye tanımladığı varlığının yarattığı enkazın altından ikisini de kurtaracaktır.

Ancak Sancar’ın annesi Nare’yi, Nare’nin babası ise Sancar’ı çok daha büyük bir enkazın altında bırakmaya çalışırken, Nare’nin işi kolay değildir. Herkesle tek bir amaç için savaşması gerekecektir; bu iki inatçı zeybeğin tekrar aynı toprağa diz vurmasını sağlamak.

Yayın Günü: 20 Ocak Pazartesi

Yayın Saati: 20.00