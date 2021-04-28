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Sefirin Kızı 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 50. son bölüm

Sefirin Kızı 50. son bölümü ile Star TV ekranlarında yayınlandı. Sefirin Kızı dizisinin başrollerini Engin Akyürek ve Tuba Büyüküstün paylaşıyor, dizinin yeni bölümleri bundan sonra Salı günleri ekrana gelecek. Son bölümde; Ailesini savunmak için sıktığı kurşunla kendini cezaevinde bulan Sancar, Mavi’nin Melek’i de alıp ortadan kaybolmasıyla içerde hayatının en zor zamanlarını geçirmektedir. Sefirin Kızı 50. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 49. son bölüm...

Sefirin Kızı 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sefirin Kızı 50. son bölüm

Sefirin Kızı 50. son bölümünde; Dışarıda hayat herkes için durmuş ve bir taraftan Efeoğlu ailesi bir taraftan da Güven, Mavi ve Melek’i bulabilmek için bütün güçlerini seferber etmişlerdir. Sefirin Kızı 51. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Sefirin Kızı 50. son bölüm detayı...

SEFİRİN KIZI 51. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Sefirin Kızı yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı ancak yayınlanır yayınlanmaz haberimizde yer alacak.

SEFİRİN KIZI 50. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Elvan anne olmanın tadını çıkarırken Yahya ile ilişkileri de yavaş yavaş bilinmez bir alana doğru sürüklenir. Gediz Bebek, Yahya’nın da bütün hayatını değiştirmeye devam eder.

Halise torun hasreti ve oğlunun yokluğunun acısıyla yanıp tutuşurken ona hiç beklenmedik biri dayanak olur. Artık Kavruk ile konakta yaşayan Zehra ise içine düştüğü ikilemlerle mücadele halindedir.

Özlemle yanıp tutuşan Sancar, Güven’in attığı adımlara karşı beklenmedik birinden yardım alır. Fakat bu yardım onu sonuca götürmeye yetecek mi? Arkasında sadece bir mektup bırakarak karnında bebeği ve yanında Melek’le sırra kadem basan Mavi’nin büyük sırrı sonunda ortaya çıkacak mı?

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