Şeftali; cildin elastiki yapısını düzenler, kırışıklıklarının oluşumunu engeller, cildin doğal yapısını korur, yumuşaklık kazandırır, ciltte ölü tabakanın temizlenmesini sağlayarak cildi tazeler ve aknelerin geçmesine fayda sağlar.

Şeftalili Yüz Maskeleri

1 adet soyulmuş şeftaliyi 2 çay kaşığı yağsız yoğurtla rondodan geçirin ve cildinize uygulayın. 20 dakika sonra yıkayın.

1 adet şeftaliyi, 1 çay kaşığı zeytinyağı ve az E vitamini yağı ve bir adet E vitamini kapsülüyle rondoya atın ve karıştırın. Yüzünüze uygulayın ve 10 dakika sonra yıkayın. Cildinizin nemini kazandıracaktır.

1 adet şeftali, 1 yumurta akı ve 1 tatlı kaşığı yoğurt kullanarak bu malzemeleri iyice karıştırın. Şeftaliyi iyice ezmelisiniz. Bu karışımı yüzünüze uygulayın ve 15 dakika bekletin. Sonrasında yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Cildinizin nemi sağlanarak gerginleşecektir.

Yarım şeftaliyi 1 tatlı kaşığı balla karıştırın içerisine 1 çay kaşığı limon suyu ekleyin ve oluşan karışımı yüzünüze uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Cildinizin yağ dengesini sağlayacak ve yumuşatacaktır.