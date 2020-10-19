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Şeftalili yüz maskesi nasıl yapılır?

Şeftalilinin beden sağlığına olan faydasının yanında evde yapılan maskeler yardımıyla kullanılması halinde cilde de çok fayda sağlayıcı özelliği bulunur. Peki şeftali maskesi nasıl yapılır? Tarifi nedir?

Şeftalili yüz maskesi nasıl yapılır?

Şeftali; cildin elastiki yapısını düzenler, kırışıklıklarının oluşumunu engeller, cildin doğal yapısını korur, yumuşaklık kazandırır, ciltte ölü tabakanın temizlenmesini sağlayarak cildi tazeler ve aknelerin geçmesine fayda sağlar.

Şeftalili Yüz Maskeleri

1 adet soyulmuş şeftaliyi 2 çay kaşığı yağsız yoğurtla rondodan geçirin ve cildinize uygulayın. 20 dakika sonra yıkayın.

1 adet şeftaliyi, 1 çay kaşığı zeytinyağı ve az E vitamini yağı ve bir adet E vitamini kapsülüyle rondoya atın ve karıştırın. Yüzünüze uygulayın ve 10 dakika sonra yıkayın. Cildinizin nemini kazandıracaktır.

1 adet şeftali, 1 yumurta akı ve 1 tatlı kaşığı yoğurt kullanarak bu malzemeleri iyice karıştırın. Şeftaliyi iyice ezmelisiniz. Bu karışımı yüzünüze uygulayın ve 15 dakika bekletin. Sonrasında yüzünüzü ılık suyla yıkayın. Cildinizin nemi sağlanarak gerginleşecektir.

Yarım şeftaliyi 1 tatlı kaşığı balla karıştırın içerisine 1 çay kaşığı limon suyu ekleyin ve oluşan karışımı yüzünüze uygulayın. 15 dakika beklettikten sonra ılık suyla yıkayın. Cildinizin yağ dengesini sağlayacak ve yumuşatacaktır.

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