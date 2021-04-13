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Şehirler arası seyahat yasak gelecek mi? Şehirler arası seyahat serbest mi, yolculuk yapılabiliyor mu?

Kabine toplantısına saatler kala şehirler arası seyahat kısıtlaması araştırmaları çoğaldı. Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu'nun koronavirüs salgını kapsamında Ramazan ayında uygulanacak kısıtlamaların konuşulduğu Bilim Kurulu toplantısı dün gerçekleşti. Ramazan ayında uygulanacak yasaklar bugün gerçekleşecek kabine toplantısının ardından netleşecek. Vatandaşın gündeminde "Şehirler arası seyahat yasağı gelecek mi?" sorusu var. Peki, Seyahat yasağı var mı? Şehirler arası yolculuk yapılabiliyor mu, kısıtlama var mı?

Şehirler arası seyahat yasak gelecek mi? Şehirler arası seyahat serbest mi, yolculuk yapılabiliyor mu?

Şehirler arası seyahat etmesi gereken vatandaşlar seyahat kısıtlaması olup olmadığını merak ediyor. Koronavirüs salgınının ilk aylarında şehirler arası seyahat yasaklanmış, yolculuk için izin alınması zorunluluğu getirilmişti. Peki, şimdi seyahat yasağı var mı? Şehirler arası seyahat yasağı var mı, yolculuk kısıtlaması var mı?

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT YASAĞI GELECEK Mİ?

Ramazan ayı koronavirtüs tedbirleri kapsamında şehirler arası seyahat kısıtlamasının gelip gelmeyeceği bugün gerçekleşecek kabine toplantısının ardından açıklanacak.

ŞEHİRLER ARASI SEYAHAT ŞU AN SERBEST Mİ?

Risk gruplarına göre değişiklik gösterecek sokağa çıkma kısıtlamaları sırasında şehirler arası seyahatlere ilişkin uygulamalara aynen devam edilecek. Bu karara göre sokağa çıkma yasağı devam edecek illerde seyahat kısıtlamaları da devam edecek.

İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan karara göre, Hafta içi ülke genelinde, hafta sonu ise "düşük" ve "orta riskli" illerde 21.00-05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde cuma 21.00-cumartesi 05.00, cumartesi 21.00-pazartesi 05.00 arasında sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.

Düşük ve orta riskli illerde 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma kısıtlaması kaldırılacak.

Yüksek ve çok yüksek riskli illerde 65 yaş ve üzerindekiler 10.00-14.00 arasında, 20 yaş altındakiler 14.00-18.00 arasında sokağa çıkabilecek.

Sokağa çıkma yasağı olan günlerde özel araçla şehirler arası seyahat yapabilmek için EBAŞVURU ve ALO 199 sistemleri üzerinden ya da Valilik/Kaymakamlıklara doğrudan başvuru yoluyla Seyahat İzin Kurullarından izin almak mecburi.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA DIŞARI ÇIKILMASI SERBEST OLAN ZORUNLU HALLER HANGİLERİ?

Tedavi olduğu hastaneden taburcu olup asıl ikametine dönmek isteyen, doktor raporu ile sevk olan ve/veya daha önceden alınmış doktor randevusu/kontrolü olan,

Kendisi veya eşinin, vefat eden birinci derece yakınının ya da kardeşinin cenazesine katılmak için veya cenaze nakil işlemine refakat edecek olan (en fazla 4 kişi),

Bulunduğu şehre son 5 gün içerisinde gelmiş olmakla beraber kalacak yeri olmayıp ikamet ettikleri yerleşim yerlerine dönmek isteyen (5 gün içinde geldiğini yolculuk bileti, geldiği araç plakası, seyahatini gösteren başkaca belge, bilgi ile ibraz edenler),

ÖSYM tarafından ilan edilen ve diğer merkezi sınavlara katılacaklar ve refakatçileri,

Askerlik hizmetini tamamlayarak yerleşim yerlerine dönmek isteyen,

Özel veya kamudan günlü sözleşmeye davet yazısı olan,

Ceza infaz kurumlarından salıverilen,

YENİ KORONAVİRÜS RİSK GRUPLARI

Düşük Risk Grubunda Yer Alan İller; Şırnak. (1 İl)
Orta Risk Grubunda Yer Alan İller; Batman, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van. (10 İl)
Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adana, Afyonkarahisar, Ağrı, Bingöl, Burdur, Denizli, Hatay, Kahramanmaraş, Kars, Kırşehir, Manisa, Tunceli. (12 İl)
Çok Yüksek Risk Grubunda Yer Alan İller; Adıyaman, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Ardahan, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bolu, Bursa, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Düzce, Edirne, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Isparta, İstanbul, İzmir, Karabük, Karaman, Kastamonu, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mersin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Yalova, Yozgat, Zonguldak, (58 İl)

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