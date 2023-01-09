Şehit Ali Şahin'in ismi mezun olduğu okula verildi

İHA

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde depreme dayanıksız olduğu için 2020 yılında yıkılan Samiye Nuri Sevil İlkokulu'nun yerine, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Turgutlar Mahallesi'nde yeni yaptırılan ilkokula Şehit Ali Şahin adı verildi. Diyarbakır'ın Sur ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından düzenlenen EYP patlaması sonucu 20 Ocak 2016'da şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ali Şahin'in annesi Hazan Şahin, babası Mehmet Emin Şahin ve şehit ile aynı ismi taşıyan yeğeni Ali Şahin, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Turgutlu İrtibat Büro Sorumlusu Ahmet İlter, yeni yaptırılan okulu ziyaret etti.

"ALLAH BU BİRLİK VE BERABERLİĞİMİZİ BOZMASIN" Şehit oğullarının 2005 yılında mezun olduğu Turgutlu Samiye Nuri Sevil İlkokulu'nun yerine yaptırılan okula oğullarının adının verilmesinin kendilerini memnun ettiğini belirten şehit babası Mehmet Emin Şahin, "Şehit isminin okula verilmesi bizim birlik, beraberliğimizin göstergesidir. Allah bu birlik beraberliğimizi bozmasın. Hepimizin şehidi, sadece benim şehidim değil. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İsminin kalıcı olarak verilmesi, ölmeyecek bir şekilde okula verilmesi bizleri mutlu etti" dedi.