Şehit annesinin koyunları çalındı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaŞehit annesinin koyunları çalındı
ABONE OL

Şehit annesinin koyunları çalındı: İsteselerdi oğlumun şehit maaşını verirdim

Konya'nın Ereğli ilçesinde, şehit Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın annesi Ayşe Uzan'ın, oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 koyunu, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Hırsızlık anı güvenlik kamerası görüntülerine yansırken, jandarma şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Oğlunun ismini verdiği kuzunun bulunmasını isteyen Uzan, "Sürekli oğlumun resmine bakıp ağlamayayım diye, ikiz doğan kuzulardan birine oğlumun ismini verdim. Benden ne istediniz? Bana gelselerdi, 'Anne harçlığımız yok' diye ben onlara oğlumun şehit maaşını verirdim. Ben o kuzuyla zaman geçiriyordum" dedi

Şehit annesinin koyunları çalındı
DHA

Konya'nın Ereğli ilçesinde, şehit Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan'ın annesi Ayşe Uzan'ın, oğlunun ismini verdiği kuzusu ile 7 koyunu, kimliği belirsiz kişilerce çalındı.

Bingöl'ün Genç ilçesi Yeniyazı köyü kırsalında, 2017 yılı Haziran ayında askeri aracın geçişi sırasında teröristlerce önceden tuzaklanan patlayıcının infilak etmesi sonucu Uzman Çavuş Ramazan Aydoğan şehit oldu. Aydoğan'ın annesi Ayşe Uzan, şehit oğlunun acısının ardından ikiz doğan kuzularından birine, oğlu Ramazan'ın ismini verdi. Yazlık Mahallesi'ndeki evinde sürekli 'Ramazan' isimli kuzu ile vakit geçiren Ayşe Uzan, dün hayvanlara yemlerini ve suyunu verip, evine döndü. Dün saat 03.00 sıralarında Uzan'ın evinin yanındaki ağıla gelen kimliği belirsiz kişiler, iple bağlı olan ağılın kapısını açıp, içeri girdi. Şüpheliler, 3 kuzu ve 10 koyunu çalmaya çalıştı. Bu sırada 2 kuzu ile 3 koyun şüphelilerin elinden kaçtı. 1 kuzu ve 7 koyunu geldikleri araca yükleyen şüpheliler, olay yerinden kaçtı.

HIRSIZLIK ANI KAMERAYA YANSIDI

Sabah uyandığında ağıla giden Ayşe Uzan, hayvanlarının olmadığı görünce yakınlarıyla çevrede arama yaptı. Kaçan 3 koyun ve 2 kuzusunu bulan Uzan, daha sonra jandarmaya durumu bildirdi. Gelen jandarma ekiplerince olay yerinde inceleme yapıldı. Hırsızlık anı, Uzan'ın komşusunun güvenlik kamerası görüntüsüne yansıdı.

'ŞEHİT OĞLUMUN ADINI KOYDUM'

Oğlunun acısını dindirmek için koyun yetiştirdiğini ve doğan ikiz kuzulardan birine oğlunun ismini verdiğini belirten Uzan, olay anını şöyle anlattı: "O gün akşam yem ve sularını verip, eve gittim. Gece saat 03.00 sıralarında, koyunlardan biri doğum yapacaktı. Ağıla gelmeyi düşündüm; ama kararlıktı korktum ve yattım. İyi ki de gelmemişim, yoksa beni öldürebilirlerdi. Saban uyanıp yem ve su vermeye geldiğimde, ağılın ipinin kesilmiş olduğunu fark ettim. Ardından çevrede aradım, bulamayınca ağabeyime haber verdim. Onunla birlikte çevrede aradık. Bulamadık. Jandarma haber verdik. Sonra koyunlardan 3 ve 2'si bulundu. Komşuların güvenlik kamerasında koyunların çalındığın tespit edildi."

'BENDEN NE İSTEDİNİZ?'

Uzan, hayvanlarının en kısa sürede bulunmasını istediğini belirterek, "Koyunları acımı dindirmek ve vakit geçirmek için besliyordum. İkiz kuzulardan birine 'Ramazan' adını koymuştum. 'Ramazan gel diyordum' geliyordu. Benden ne istediniz? Daha önce hırsızlık olmamıştı. İnşallah en kısa sürede bulunur. Ben bir şehit ailesiyim. Önce düşmanımı bulsunlar. Sonra koyunlarımı getirsinler. 1 kilometre götürdükten sonra araca yüklemişler" dedi.

'BANA GELSELERDİ 'PARAMIZ YOK' DİYE ŞEHİT OĞLUMUN MAAŞINI VERİRDİM'

Şehit oğlunun adını verdiği kuzunun bir an önce bulunmasını isteyen Uzan, "Sürekli oğlumun resmine bakıp ağlamayayım diye, ikiz doğan kuzulardan birine oğlumun ismini koymuştum. Bana gelselerdi, 'Anne harçlığımız yok' diye ben onlara koyunlardan birisini verirdim veya oğlumun şehit maaşını alıyordum. Onu verirdim. Ben o kuzuyla zaman geçiriyordum" diye konuştu.

Jandarma, şehit annesi Ayşe Uzan'ın kuzu ve koyunlarının bulunması için çalışmasını sürdürüyor.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Cumhurbaşkanı Erdoğan da ikinci doz aşı oldu
GÜNDEMCumhurbaşkanı Erdoğan da ikinci doz aşı oldu
"İÇİNDEN ALDIK" Son dakika: Koronadan ölümde şoke eden iddia! - Haberler
GÜNDEMKoronadan ölümde şoke eden iddia!
SON DAKİKA: Arkadaşları ölüme terk etmiş!
GÜNDEMArkadaşları ölüme terk etmiş!
YÖK Başkanı Saraç: Liyakat ve ehliyeti öne çıkaracak yeni kararlar alınacak - Haberler
GÜNDEMYÖK Başkanı Saraç: Liyakat ve ehliyeti öne çıkaracak ...
Pençe Kartal-2 Harekatı'nda yaralanan yüzbaşı şehit oldu
GÜNDEMPençe Kartal-2 Harekatı'nda yaralanan yüzbaşı şehit ...
Son dakika haberi Berberoğlu kararı TBMM'de okundu
GÜNDEMBerberoğlu yeniden milletvekili
Dönerci cinayeti... Son dakika: Bıçağı saplamıştı, babasını da öldürmüş
GÜNDEMVahşi cinayette kan donduran detay!
Ertelenen ALES ne zaman? ÖSYM ALES/2 sınav tarihi belli oldu!
GÜNDEMALES sınavı ne zaman?
16 yaşındaki çocuk inşaatta ölü bulundu
GÜNDEM16 yaşındaki çocuk inşaatta ölü bulundu
Son dakika haberi: Çanakkale'de Ro-Ro gemisinde yangın! - Haberler
GÜNDEMÇanakkale'de Ro-Ro gemisinde yangın!