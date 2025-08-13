Habertürk
        Şehit Uzman Çavuş Selami Acımaz, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

        Şehit Uzman Çavuş Selami Acımaz, Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

        Ankara'da göreve gittiği sırada geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Uzman Çavuş Selami Acımaz, memleketi Samsun'un Vezirköprü ilçesinde toprağa verildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.08.2025 - 00:42 Güncelleme: 13.08.2025 - 00:42
        Şehit Uzman Çavuş Selami Acımaz, son yolculuğuna uğurlandı
        Uzman Çavuş Selami Acımaz'ın naaşı baba ocağında alınan helalliğin ardından Karaköy Mahallesi’ndeki törenin yapılacağı alana götürüldü.

        Aile üyelerinin başsağlığı dileklerini kabul ettiği törende, İlçe Müftüsü Naci Yalçınkaya tarafından öğlen namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Acımaz, aynı mahalledeki aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı.

        Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Samsun İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Sezer Avcı, Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Jandarma Komutan Vekili Üsteğmen Mustafa Çavuş, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çelik, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil, MHP İlçe Başkanı Ahmet Aslan ile çok sayıda vatandaş katıldı.

        #ankara
        #Şehit haberi
        #Samsun
        #Son dakika haberler
