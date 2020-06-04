Şehitler anısına yaptırılan Millet Bahçesi'nde sona gelindi - ELAZIĞ

AA

Elazığ'da 18 Ağustos 2016'da 3 polisin şehit düştüğü, 217 kişinin yaralandığı terör saldırısının yaşandığı İl Emniyet Müdürlüğü binasının bulunduğu alan Millet Bahçesi olarak düzenlendi.Kent merkezinde 26 dönüm üzerinde yapılan Şehitler Anıtı, 410 metrekarelik millet kıraathanesi, 1500 metrekarelik yansıtma havuzu, 580 ağaç, çocuk oyun parkı, piknik alanı, seyir terası, koşu, yürüyüş ve gezinti parkurları da yer aldığı bahçenin hafta sonu açılması bekleniyor.Engelliler de düşünülerek tasarlanan alanda, vatandaşlar gün boyu keyifli vakit geçirmenin yanında saldırıda şehit olan polis memurlarını da yad edecek.- "3 polisimizin anısına yapılmış olan özel bir projedir"Millet Bahçesi'ni yapan firmanın temsilcisi Hande İrteni, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Millet Bahçesi'nin şehitler anısına yapıldığı için öneminin büyük olduğunu belirterek, "Burası terör saldırısında şehit olan 3 polisimizin anısına yapılmış olan özel bir projedir." dedi.Yapılan bahçe hakkında bilgi veren İrteni, şunları kaydetti:"Toplam 26 dönüm üzerine kurulmuş bahçe 18 dönümlük yeşil alana sahip ve böylelikle halkımızın gezebileceği ve koşu yapabilecekleri alanlar mevcut. Yürüme yolları da var. Bunların 2 bin metresi sadece kum yolları yani koşu yolu olarak dizayn edilmiştir. Geriye kalan yollarda birbirine bağlantılı olarak engelli vatandaşlarımızı da düşünerek onların da rahat bir şekilde gezebileceği biçimde dizayn edildi."- "Devletimiz şehitlerimizi unutmadı"Bahçeyi geçmeye gelen Hakan Genç, çalışmayı çok anlamlı bulduğunu belirterek, "Sağ olsun devletimiz şehitlerimizi unutmadı. Buraya onların anısına güzel bir Millet Bahçesi yaptı. Teröristler yıktıktan sonra devletimiz burayı güzel bir hale getirdi. Vatandaşlarımız da buraya gelip piknik yapması, gezmesi, çocuklarının eğlenmesi, buraya geldiklerinde 3 şehidimizi unutmaması ve onlara dua etmesi çok önemli." diye konuştu.Zülküf Baran da bahçeyi çok beğendiğini dile getirerek "Devletimiz burayı bir sosyal aktivite alanına çevirdi. Elazığlılar gelip burada oturup oksijen alabilecek. Çok donanımlı bir alan olmuş. Burası her türlü insana yani yaşlı, çocuk, genç gibi her türlü kesime hitap ediyor." ifadelerini kullandı.Elazığ'da 18 Ağustos 2016'da terör örgütü PKK mensuplarınca bomba yüklü araçla İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik düzenlenen saldırıda polis memurları Serhat Öztürk, Elvan Özbay ve Yusuf Kenan Mutlu şehit olmuş, 217 kişi yaralanmıştı. Saldırıda hasar gören İl Emniyet Müdürlüğü binası ise daha sonra yıkılmıştı.