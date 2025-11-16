Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Şeker döngüsünden çıkış: Sağlıklı bir yaşam için en güçlü stratejiler

        Şeker döngüsünden çıkış: Sağlıklı bir yaşam için en güçlü stratejiler

        Sürekli yorgunluk, dalgalanan ruh hali ve bitmeyen tatlı isteği… Bunlar şeker bağımlılığının sessiz belirtileri olabilir. İşte bu bağımlılıktan kurtulmanın en etkili yolları.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.11.2025 - 11:30 Güncelleme: 16.11.2025 - 11:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        En etkili yollarla şeker bağımlılığını bitirin
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Modern yaşamın görünmez bağımlılığı: şeker. Ancak dengeli beslenme, doğru uyku düzeni ve küçük alışkanlık değişiklikleri bu bağımlılığı geride bırakmanın anahtarı olabilir.

        Kendi sağlıklı atıştırmalığınızı hazırlayın
        Kendi sağlıklı atıştırmalığınızı hazırlayın
        Uzun süre tok tutan yiyecekler
        Uzun süre tok tutan yiyecekler

        ŞEKER BAĞIMLILIĞI NEDİR?

        Şeker bağımlılığı, beynin ödül ve haz merkezlerini uyaran şekere karşı güçlü bir istek duymak ve tüketimi kontrol edememek şeklinde ortaya çıkar. Genellikle tatlıya karşı aşırı düşkünlük olarak da tanımlanır.

        Şeker bağımlısı olup olmadığınızı anlamak için kendinize şu soruları sorabilirsiniz:

        REKLAM

        - Günlük şeker tüketiminizi kontrol etmekte zorlanıyor musunuz?

        - Gün boyunca şekerli besinlere yönelme isteğiniz mi var?

        - Gereğinden fazla şeker tükettiğinizi düşünüyor musunuz?

        - Mideniz rahatsız olacak kadar şeker yediğiniz oluyor mu?

        - Sırf enerji için sevmediğiniz halde şekerli yiyecekleri tercih ediyor musunuz?

        Bu sorulardan çoğuna “evet” yanıtı veriyorsanız, şeker bağımlılığı yaşıyor olabilirsiniz. Müdahale edilmediğinde tip 2 diyabet, obezite, karaciğer yağlanması, kronik iltihaplanma, kalp hastalıkları, felç ve pankreatit gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

        ŞEKERİN VÜCUTTAKİ ROLÜ VE EKSİKLİK BELİRTİLERİ

        Vücudun şekere ihtiyacı vardır; önemli olan ilave şekerden kaçınmaktır. Şeker eksikliği durumunda baş ağrısı, halsizlik, isteksizlik, depresyon belirtileri ve kaygı düzeyinde azalma görülebilir.

        REKLAM

        Bağımlılığın erken evrelerinde ara ara karbonhidrat isteği oluşur ve bu istek zamanla artabilir. Bu nedenle beslenme düzenine lif zengini sebze ve meyveler eklemek önemlidir.

        ŞEKERİ BIRAKMANIN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

        Kısa Vadede:

        Şekeri bıraktığınızda vücut uyum sağlarken yoğun istekler, sinirlilik, ruh hali dalgalanmaları ve yorgunluk hissedebilirsiniz. Tat alma duyunuz keskinleşebilir ve doğal şekerler daha tatlı gelmeye başlayabilir.

        Orta Vadede:

        Daha az şeker tüketmek genellikle kilo kaybına katkı sağlar. Enerji seviyeleri dengelenir, ruh hali iyileşir, ciltte toparlanma görülür ve bağırsak sağlığı olumlu etkilenir.

        Uzun Vadede:

        Düşük şeker alımı, kalp hastalığı, obezite ve diyabet riskini azaltır. İnsülin duyarlılığı artar, zihinsel berraklık gelişir, bağışıklık sistemi güçlenir ve yaşam kalitesi yükselir.

        ŞEKER BAĞIMLILIĞINI YÖNETME YOLLARI

        DENGELİ BESLENMEYE ODAKLANIN

        Gün içerisinde yeterli meyve, sebze, protein ve lif tüketmek kan şekerini dengeleyerek tatlı krizlerini azaltır. Ayrıca işlenmiş gıdalardaki gizli şekerlere dikkat etmek gerekir.

        REKLAM

        ÖĞÜN ATLAMAYIN

        Öğün atlamak, kan şekeri düştüğü için tatlı yeme isteğini artırır. Düzenli ve besleyici öğünler tercih ederek ani açlık hislerinin önüne geçilebilir. Sağlıklı atıştırmalıklar ve hazır beslenme alternatifleri bu süreçte yardımcı olabilir.

        PLANLI VE HAZIRLIKLI OLUN

        Markete plansız gitmek veya açken alışveriş yapmak genellikle tatlıya yöneltir. Haftalık yemek planı yapmak, sağlıklı seçenekleri önceden hazırlamak tatlı krizlerini azaltır.

        HAREKET ETMEYE ZAMAN AYIRIN

        Egzersiz stres hormonlarını düşürür ve şeker isteğini azaltır. Koşmak zorunda değilsiniz; hafif yürüyüşler, yoga veya oturarak yapılan esneme hareketleri bile faydalıdır.

        YETERİNCE UYUYUN

        Kalitesiz uyku girelin hormonunu artırarak iştahı tetikler. Dinlenmiş bir beden, şeker ihtiyacını daha kolay kontrol eder.

        BOL SU TÜKETİN

        Bazen açlık hissi aslında susuzluktur. Yeterli su içmek kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur ve aşırı tatlı isteğini azaltır.

        YEMEK GÜNLÜĞÜ TUTUN

        Farkında olmadan atıştırmak çok yaygındır. Yediklerinizi kaydetmek farkındalığı artırır. Ancak yeme bozukluğu geçmişiniz varsa bu yöntem tetikleyici olabileceği için dikkatli kullanılmalıdır.

        SAĞLIKLI GIDA GRUPLARINI HAYATINIZDAN ÇIKARMAYIN

        Tıbbi bir zorunluluk yoksa süt ürünleri, tahıllar veya diğer temel gıda gruplarını tamamen kesmek doğru değildir. Gereksiz kısıtlamalar besin eksikliklerine yol açabilir.

        Görsel Kaynak: shutterstock

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İlk 2 gün ne yedikleri de tespit edildi!
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        İsrail'de "7 Ekim araştırılsın" protestosu
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        "Çocuklar toprak oldu" diye mesaj atmış
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Birden fazla Covid geçirmek çocuklarda long Covid riskini artırıyor mu?
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Anastasia'nın katiline kırmızı bülten kararı!
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        Vahşi cinayetin sırrını tek bir su bardağı çözdü
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        A Milli Takım, Dünya Kupası'na nasıl katılır?
        Büyük Adım 80 yaşında
        Büyük Adım 80 yaşında
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        "Milli Takım büyük bir adım attı"
        Panayırların değişmeyen özü
        Panayırların değişmeyen özü
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Âşıklar ilk kez görüntülendi
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        Dünyayı şaşırtan Danimarka geleneği
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        3 bölge için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Rafa Silva'dan Beşiktaş'a 21 maddelik cevap!
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        Yangında 30 kedisiyle birlikte öldü
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        "Hiç aklımıza gelmeyecek bir şekilde..."
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Zehirlenme dehşetinde anne ve babanın ifadeleri ortaya çıktı!
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Türk Marşı'nın adı neden Türk Marşı?
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Bilinçsiz kullanımı organları bitiriyor
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü
        Beyoğlu metro inşaatında iskele çöktü: 1 ölü