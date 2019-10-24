Kronik bir hastalık olan şeker hastalığı; kandaki şeker miktarının artmış olmasından kaynaklanır. Beslenme ve stres bu hastalığın en önemli nedenlerindendir. Eğer şeker kontrolü yapılmazsa daha kötü boyutlara ulaşabilir, komaya sokabilir ya da kalp ve damar sorunları, böbrek rahatsızlarının ortay çıkmasını sağlayabilir. İlerleyen seviyelerde körlük derecesinde görme bozukluğu da oluşması muhtemeldir.
Şeker Hastalığında Fayda Sağlayacak Gıdalar, Besinler, Yiyecekler ve Bitkiler
- Tahıllar: Kepek içeren tahıllar işlenmemiş olmasından doları glisemik endeksi düşüktür ve kan şekerinde ani değişiklikler yaratmadan enerjiye dönüşümü sağlanır. Bunun yanında işlenmiş gıdalarda glisemik endeksi yüksek olur kan şekeri yükselir.
- Bakliyatlar: Suda çözünebilen besin lifi içeren bezelye, mercimek ve fasulye gibi gıdalar glisemik endeksi gıdalardır. Besin lifi içeren gıdalar şekerin kana karışma açısından süresini yavaşlatarak kontrol edilmesini sağlar.
- Omega3 Yağ Asidi İçeren Gıdalar: Derin su balıkları alınan omega3 şeker hastalığının neden olabileceği kalp ve damar hastalıklarından korunmaya yardımcı oluyor.
- Sebze Ve Meyveler: İçerisnde bulunan vitamin ve mineral değerleriyle, besin lifi ve antioksidan içermeleriyle kan şekerinin sabit kalmasını sağlıyorlar. Portakal, karalahana, limon, lahana, ıhlamur, brokoli şalgam, , ıspanak, turp, greyfurt, çilek, böğürtlen gibi meyve ve sebzeler iyi gelen gıdalardır. Ancak konserveleri önerilmez.
- Tarçın: 1-6 arası tarçın tüketilmesi kan şekerinin yanında kolesterolü de düşürmeye etki etmektedir. Tip2 diyabet hastalığında kalp krizinin oluşmasını önlüyor.
- Yağsız Etler: Alabalık somon, sardalye, ringa, ton balığı, derisiz tavuk ve hindi, karides, gibi yağ oranı düşük etleri yemek kolesterolü düşürür ve kan şekeri seviyesini ayarlar.
- Zeytinyağı: İnsülin direncini azaltmaya yarayan zeytinyağı ayrıca kan şekerinin sabitlenmesini de sağlar.
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