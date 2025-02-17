Şekip Mosturoğlu: Bu sene biz şampiyon olacağız

Fenerbahçeli İşadamları Derneği (FBİAD) geleneksel buluşmasında camianın önde gelen isimleri bir araya geldi. Fenerbahçe Dalyan Club’ta gerçekleştirilen organizasyona Yüksek Divan Kurulu Başkanı M. Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya, AK Parti Milletvekili Serkan Bayram, Dernekler Birimi Müdürü Asil Ramazan Erkan, FBİAD Başkanı Güven Güleşçe, dernek üyeleri ve ailelerinin yanı sıra Fenerbahçe eski futbolcularından Bülent Uygun, Tarık Daşgün ile teknik direktör Yılmaz Vural katıldı.

Yüksek Divan Kurulu Başkanı M.Şekip Mosturoğlu burada yaptığı konuşmada, “Puan olarak gerideyiz ama takımımız ivme kazandı. Mükemmel bir hocamız var, kadromuz yenilendi. Önümüzde bir derbi var. Umuyorum ve diliyorum ki derbide kazanan biz olacağız, bu birlik ve beraberlikle de bu sezon biz şampiyon olacağız"dedi.

"BU BİRLİK VE BERABERLİKLE FUTBOLDA FENERBAHÇE ÇAĞI BAŞLIYOR"

“İhtiyacımız olan tek şey var birlik ve beraberliğimiz" diyen Mosturoğlu, “Maalesef sportif sonuçlar gelmediği zaman birlik ve beraberliğimizde bozulma olabiliyor. Birlik ve beraberlik bozulması sadece ama sadece rakibimizin işine geliyor. Dostluğumuz daim başarılarımız daim olsun diyorum. İnşallah bu beraberlikle arzu edilen Fenerbahçe çağı futbolda başlıyor. Bu sezon ve önümüzdeki sezon kupaların futbolcularımızın elinde yükseldiği bir futbol sezonu göreceğiz. Amatör branşlarda da finalde sadece rakibimiz değişiyor, finalde mutlaka biz oluyoruz. Basketbolda da inşallah Euroleague’de bu sezon kupayı biz kaldıracağız" dedi. Mosturoğlu, FBİAD’ın Yüksek Divan Kurulu üyeleri için özel olarak hazırladığı rozet için de teşekkür etti.

BÜLENT UYGUN: FENERBAHÇE’NİN ŞEREFLİ FORMASINI GİYMEKTEN ONUR VE MUTLULUK YAŞADIK

Teknik direktör Bülent Uygun, 3 Temmuz kumpasında kader birliği yaşadıkları M. Şekip Mosturoğlu’na teşekkür ederek başladığı konuşmasında, “Şekip Mosturoğlu kader birliği yaptığımız direniş bayramının 5 kahramanından bir tanesi. Çok zorluklar altında inanılmaz mücadele vererek Fenerbahçe’nin büyüklüğünü göstermiş özel bir insan. Onu tebrik ediyorum. FBİAD’lı güzel insanlarla bir arada olmaktan mutluluk ve gurur duyuyorum. Bizler Fenerbahçe’de top oynadık, şampiyonluklar yaşadık, gol kralı oldum. Fenerbahçe’den en fazla puan olan teknik direktör oldum. Fenerbahçeliliğin gerekliliği budur, asilliği budur. Rakibi kim olursa olsun sahaya çıkar en iyisini yapar. Biz de teknik direktörlük kariyerimizde en iyisini en güzelini yapmaya çalıştık. Gerek teknik direktörlükte gerek futbolculuk zamanında bu camianın şerefli formasını giymekten onur ve mutluluğunu yaşadık" dedi.

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AK Parti İstanbul Milletvekili Serkan Bayram da Fenerbahçe’nin şampiyon olacağına inandığını belirterek, “Fenerbahçe’nin başarısını şampiyon olmasını dört gözle bekliyoruz. Artık yıllandık bekleyecek halimiz kalmadı. Kongre üyesi olarak en büyük temennimiz birlik ve beraberlik içinde Fenerbahçe’nin Türkiye’de ve dünyada hak ettiği yere geçecektir, buna kalbimle inanıyorum. İnşallah bundan sonra Fenerbahçe'nin şampiyon olmasını bekliyoruz" şeklinde konuştu.

RIFAT PERAHYA FBİAD'A ORGANİZASYONLARI İÇİN TEŞEKKÜR ETTİ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Rıfat Perahya, FBİAD'ın kurulduğundan itibaren çocukları ve aileleri içeren bu tür sosyal etkinlerini yakından takip ettiğini belirterek, "İlk defa FBİAD'ın kahvaltı organizasyonuna katılıyorum. Çok iyi yapıyorsunuz çok güzel yapıyorsunuz. Bizim ihtiyacımız olan Fenerbahçe sevgisini özellikle genç nesillere aşılamak. Fenerbahçe Spor Kulübü'nün diğer spor kulüplerinden neden farklı olduğunu çocuklarımıza küçük yaşlardan itibaren anlatmak. Bir spor kulübünden çok farklı olduğunu değerlerimizi, önceliğimizi Atatürk sevgimizi Cumhuriyet sevgimizi, bağlılığımızı anlatmak en asli görevimiz. Bunu da ancak böyle etkinliklerle bir araya gelerek yapabiliriz. Size özellikle bu tür organizasyonlar için teşekkür etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"34'Ü YURTDIŞINDA 179 DERNEĞİMİZ VAR"

34'ü yurt dışında olmak üzere 179 derneğin olduğunu vurgulayan Rıfat Perahya, "Fenerbahçe'ye farklı alanlarda hizmet etmek çok büyük onur. Taş üstüne taş koyanların çok büyük değeri var. Derneklerimiz de bu anlamda çok önemli. Bugün itibariyle 179 tane derneğimiz var. Bu derneklerimizin 34 tanesi yurtdışında. Sektörel. iş insanları derneklerimiz var, illerde ilçelerde derneklerimiz var. Derneklerimize her zaman kulübümüz çok önem vermiştir. Derneklerimiz sadece yaptığı mali katkılarla değil Fenerbahçe sevgisinin ve değerlerinin yayılması anlamında da çok önemli bir misyon üstleniyorlar" dedi.

GÜVEN GÜLEŞCE AKREDİTE DERNEK PLAKETİNİ RIFAT PERAHYA’NIN ELİNDEN ALDI

FBİAD Başkanı Güven Güleşçe de, “FBİAD olarak kahvaltı organizasyonlarını geleneksel hale getirdik. Her ay düzenli olarak yapıyoruz. Üyelerimizin aileleriyle birlikte katıldığı bu tür organizasyonlar hem üyelerimizin sosyalleşmesi hem de Fenerbahçe değerlerinin çocuklarımıza aktarılması konusunda büyük önem arzediyor" ifadelerini kullandı.

Organizasyonun ardından yönetim kurulu üyesi Rıfat Perahya, akredite olmaya hak kazanan 108. dernek olan Fenerbahçeli İş Adamları Derneği Başkanı Güven Güleşce’ye plaket takdim etti.