Sektördeki 40’ıncı yılını kutlayan ODE Yalıtım’ın gündeminde sürdürülebilirlik var

Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım şirketi ODE Yalıtım, 2025 yılında kuruluşunun 40’ıncı yılını kutluyor.

"ENERJİ TASARRUFU ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN STRATEJİK BİR ÖNCELİKTİR"

ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 40’ıncı yıllarında sürdürülebilirliği iş modellerinin merkezine yerleştirdiklerini söyleyerek şunları dile getirdi: “Enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik yalnızca bir hedef değil, aynı zamanda ülkemizin geleceği için stratejik bir önceliktir. Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 35’inin endüstriyel tesislerde gerçekleştiğini ve bu enerji için 2023 yılında enerji ithalatına yaklaşık 70 milyar dolar ve son 21 yılda da 950 milyar dolar harcadığımızı düşündüğümüzde, enerji verimliliği sağlamanın ne kadar kritik olduğunu görebiliriz. Dünya standartlarında bir yalıtım, yalnızca enerji tasarrufu sağlamakla kalmaz; aynı zamanda binalarımızı doğal afetler, yangınlar gibi birçok riskten de korur. Özellikle su yalıtımı, betonarmeyi koruyarak yapıların ömrünü uzatırken; yangın yalıtımı, insanların ve yapıların güvenliğini sağlamada kritik bir rol oynar. Deprem gibi doğal afetlere karşı dirençli yapılar inşa etmek için yalıtımın vazgeçilmez olduğunu belirtmek isterim.”

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"40’ıncı yıl vizyonumuz: 40VD²K"

ODE Yalıtım’ın 40’ıncı yıl vizyonunu “40VD²K” olarak ifade eden Orhan Turan, “Bu vizyon, şirketimizin geleceğe yönelik stratejik dönüşümünü dört temel başlıkta şekillendiriyor: 40’ıncı yıl, verimlilik, dijital dönüşüm ve kültür dönüşümü. Sektördeki bilgi birikimimizi ve liderliğimizi kutluyoruz. Süreçlerimizi optimize ederek iş gücü verimliliğimizi artırıyoruz. Teknoloji ve otomasyona yatırım yaparak geleceğe hazırlanıyoruz. Çalışan bağlılığını artıran yenilikçi bir şirket kültürü oluşturuyoruz” dedi.

“2025 yılında 15 milyon dolarlık yatırım planladık”

Şirketin 2025 planlarından bahseden Orhan Turan, “Bu yıl yatırımlarımızı daha da artırarak sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için çalışacağız. 2025 yılında planladığımız 15 milyon dolarlık yatırımımızı, 2026 yılında da sürdüreceğiz. Bu yatırımları kapasite artışı, dijital dönüşüm, Ar-Ge, otomasyon ve yenilikçi projelere yönlendiriyoruz” şeklinde konuştu.