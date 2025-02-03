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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Sektördeki 40’ıncı yılını kutlayan ODE Yalıtım’ın gündeminde sürdürülebilirlik var - İş-Yaşam Haberleri

        Sektördeki 40’ıncı yılını kutlayan ODE Yalıtım’ın gündeminde sürdürülebilirlik var

        ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 2025 yılında 15 milyon dolarlık yatırım planladıklarını vurgularken, 40'ıncı yıllarında sürdürülebilirliği iş modellerinin merkezine yerleştirdiklerini, enerji tasarrufu ve sürdürülebilirliğin ülkenin geleceği için stratejik bir öncelik olduğunu belirtti. ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan ise ODE Yalıtım'ın bir yalıtım şirketi olmaktan öte, bir ekosistemin, iş birliği kültürünün ve sürdürülebilir bir geleceğin temsilcisi olduğunu söyledi

        Giriş: 03.02.2025 - 10:22 Güncelleme: 03.02.2025 - 10:22
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        40. yılında gündeminde sürdürülebilirlik var
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        Türkiye’nin yüzde 100 yerli sermayeli en büyük yalıtım şirketi ODE Yalıtım, 2025 yılında kuruluşunun 40’ıncı yılını kutluyor.

        "ENERJİ TASARRUFU ÜLKEMİZİN GELECEĞİ İÇİN STRATEJİK BİR ÖNCELİKTİR"

        ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, 40’ıncı yıllarında sürdürülebilirliği iş modellerinin merkezine yerleştirdiklerini söyleyerek şunları dile getirdi: “Enerji tasarrufu ve sürdürülebilirlik yalnızca bir hedef değil, aynı zamanda ülkemizin geleceği için stratejik bir önceliktir. Türkiye’nin toplam enerji tüketiminin yaklaşık yüzde 35’inin endüstriyel tesislerde gerçekleştiğini ve bu enerji için 2023 yılında enerji ithalatına yaklaşık 70 milyar dolar ve son 21 yılda da 950 milyar dolar harcadığımızı düşündüğümüzde, enerji verimliliği sağlamanın ne kadar kritik olduğunu görebiliriz. Dünya standartlarında bir yalıtım, yalnızca enerji tasarrufu sağlamakla kalmaz; aynı zamanda binalarımızı doğal afetler, yangınlar gibi birçok riskten de korur. Özellikle su yalıtımı, betonarmeyi koruyarak yapıların ömrünü uzatırken; yangın yalıtımı, insanların ve yapıların güvenliğini sağlamada kritik bir rol oynar. Deprem gibi doğal afetlere karşı dirençli yapılar inşa etmek için yalıtımın vazgeçilmez olduğunu belirtmek isterim.”

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        "40’ıncı yıl vizyonumuz: 40VD²K"

        ODE Yalıtım’ın 40’ıncı yıl vizyonunu “40VD²K” olarak ifade eden Orhan Turan, “Bu vizyon, şirketimizin geleceğe yönelik stratejik dönüşümünü dört temel başlıkta şekillendiriyor: 40’ıncı yıl, verimlilik, dijital dönüşüm ve kültür dönüşümü. Sektördeki bilgi birikimimizi ve liderliğimizi kutluyoruz. Süreçlerimizi optimize ederek iş gücü verimliliğimizi artırıyoruz. Teknoloji ve otomasyona yatırım yaparak geleceğe hazırlanıyoruz. Çalışan bağlılığını artıran yenilikçi bir şirket kültürü oluşturuyoruz” dedi.

        “2025 yılında 15 milyon dolarlık yatırım planladık”

        Şirketin 2025 planlarından bahseden Orhan Turan, “Bu yıl yatırımlarımızı daha da artırarak sürdürülebilir büyümeyi sağlamak için çalışacağız. 2025 yılında planladığımız 15 milyon dolarlık yatırımımızı, 2026 yılında da sürdüreceğiz. Bu yatırımları kapasite artışı, dijital dönüşüm, Ar-Ge, otomasyon ve yenilikçi projelere yönlendiriyoruz” şeklinde konuştu.

        “Geleceğe dair sorumluluğumuzun farkındayız”

        ODE Yalıtım’ın yalnızca bir yalıtım şirketi olmadığını, bir ekosistemin, iş birliği kültürünün ve sürdürülebilir bir geleceğin temsilcisi olduğunu ifade eden ODE Yalıtım Yönetim Kurulu Üyesi Ozan Turan, konuşmasına şöyle devam etti: “1985 yılında çıktığımız bu yolculukta, sadece kendi büyümemizi değil, aynı zamanda sektöre ve paydaşlarımıza da değer katmayı amaçladık. 2025 yılı bizim için yalnızca bir dönüm noktası değil; sürdürülebilirlik yaklaşımımızı iş modelimizin merkezine koyduğumuz bir yıl. Bu taahhüdümüzü, 40’ıncı yılımıza özel logomuza da yansıtarak geleceğe olan sorumluluğumuzu pekiştirdik. Çünkü geleceğe dair sorumluluğumuzun farkındayız. Yalıtım, dünyamızın geleceği için büyük bir önem teşkil ediyor. Sadece enerji verimliliği sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda güvenli ve dayanıklı yapılar inşa etmenin de temelini oluşturuyor.”

        “Ürünlerimizi 6 kıtada ve 80'in üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz”

        ODE Yalıtım’ın ülkeye olan katkılarını da paylaşan Ozan Turan, “2022 yılının sonunda Eskişehir’de devreye aldığımız elastomerik kauçuk köpüğü üretim tesisi ile Çin ve Almanya arasındaki coğrafyada teknik yalıtımdaki en büyük üretici konumuna geldik. Eskişehir tesislerimiz hem teknolojik altyapısıyla hem de sürdürülebilirlik odaklı üretim süreçleriyle kısa sürede sektörümüzde bir referans noktası oldu. Ürünlerimiz şehir hastaneleri, havalimanları, kampüsler ve alışveriş merkezleri gibi önemli yapılarda tercih ediliyor. Yurt içindeki ve yurt dışındaki projelerle, 2024 yılında kauçuk köpüğü ürün grubunda kapasite kullanım oranını bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20 oranında artırdık. Bu başarı, bize yurt içi ve ihracat pazarlarında güçlü bir konum sağladı. Ürünlerimizi 6 kıtada ve 80'in üzerinde ülkeye ihraç ediyoruz” dedi.

        “Yapay zekayı iş süreçlerimize entegre ederek verimliliğimizi artıracağız”

        Endüstri 4.0 kapsamında akıllı üretim teknolojilerini üretim tesislerinde hayata geçirdiklerini ve üretim süreçlerini dijitalleştirdiklerini dile getiren Ozan Turan, ”Önümüzdeki süreçte dijital dönüşüm projeleri kapsamında yapay zekayı iş süreçlerimize entegre ederek verimliliğimizi artırmak ve üretim süreçlerimizde mevcut otomasyon ile akıllı izleme sistemlerinin kullanımını genişleterek daha etkili ve verimli bir operasyon sağlamak en büyük hedeflerimiz arasında yer alıyor” şeklinde konuştu.

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