Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.331,75 %-1,19
        DOLAR 41,4333 %0,06
        EURO 48,8904 %-0,13
        GRAM ALTIN 5.025,61 %0,32
        FAİZ 39,76 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 58,86 %0,43
        BITCOIN 112.635,00 %0,55
        GBP/TRY 55,9435 %-0,15
        EUR/USD 1,1791 %-0,20
        BRENT 67,76 %0,19
        ÇEYREK ALTIN 8.216,77 %0,32
        Haberler Ekonomi Para Sektörel güven hizmette azaldı, perakende ve inşaatta arttı - Para Haberleri

        Sektörel güven hizmette azaldı, perakende ve inşaatta arttı

        Güven endeksi hizmet sektöründe yüzde 0,1 azaldı, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 arttı, inşaat sektöründe yüzde 3,6 arttı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.09.2025 - 10:08 Güncelleme: 24.09.2025 - 10:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sektörel güven hizmette azaldı, perakende ve inşaatta arttı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre; hizmet sektöründe yüzde 0,1 oranında azalarak 111,0 değerini, perakende ticaret sektöründe yüzde 0,4 oranında artarak 109,2 değerini ve inşaat sektöründe yüzde 3,6 oranında artarak 88,3 değerini aldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Faladdin soruşturması tamamlandı! İşte istenen ceza!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Fenerbahçe, Zagreb'de zafer peşinde!
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Trump merdivende kaldı, BM'den yanıt geldi
        Asfalt serimi sırasında cinayet!
        Asfalt serimi sırasında cinayet!
        Sumud Filosu'na saldırı!
        Sumud Filosu'na saldırı!
        Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü!
        Boşanma aşamasındaki eşinin sevgilisini öldürdü!
        ABD basını Trump'ın açıklamalarını nasıl gördü?
        ABD basını Trump'ın açıklamalarını nasıl gördü?
        "Agresif bir gevşeme enflasyon sorununu çözemeyebilir"
        "Agresif bir gevşeme enflasyon sorununu çözemeyebilir"
        Liderler Gazze için toplandı
        Liderler Gazze için toplandı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Şili liderinden "Netanyahu yargılansın" talebi
        Şili liderinden "Netanyahu yargılansın" talebi
        Yurtta yağış yok! Bugün hava nasıl olacak?
        Yurtta yağış yok! Bugün hava nasıl olacak?
        İş yerinde bağlanıp, darbedilen kişi hayatını kaybetti
        İş yerinde bağlanıp, darbedilen kişi hayatını kaybetti
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Gece üçte uyanmanız büyük bir sorunun habercisi olabilir!
        Şiddet uygulayıp video paylaştı, gözaltına alındı
        Şiddet uygulayıp video paylaştı, gözaltına alındı
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        Bilimsel gerçek mi, halk arasında bir efsane mi?
        "Planlı eylem demesi çok yaralayıcıydı!"
        "Planlı eylem demesi çok yaralayıcıydı!"
        Şikayet etmişti, 9 kurşunla öldürüldü
        Şikayet etmişti, 9 kurşunla öldürüldü
        "İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız"
        "İstediğim seviyeden çok çok uzaktayız"
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi
        Koreli markadan 'ucuz' SUV sürprizi