DHA

Giresun'da, 22 Ağustos günü etkili olan sağanak nedeniyle sel ve heyelanlar meydana geldi. Dereli ilçesinde dereler taştı, cadde ve sokaklar sularla doldu, park halindeki araçlar sele kapılarak sürüklendi.

DHA'nın haberine göre, selde 5'i asker 11 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi kayboldu. 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü kentte, elektrik, su ve telefon hatları zarar gördü.

Kaybolan Emine ve Davut Akgün

SUALTI ROBOTLARI DEVREDE

Selde kaybolan operatör Ali Akbulut ile Umut Cantürk, Davut Akgün ve eşi Emine Akgün'ü arama çalışmaları sürüyor. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK),AKUT ekipleri ile balık adamlar ve belediye ekipleri, dere yataklarını karış karış tarıyor. Arama çalışmaları Karadeniz'de de yürütüyor.

Kaybolan Umut Cantürk

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı 6 bot ve sualtı arama robotu ile aramalar sürdürülüyor. Sahil güvenlik ekipleri tarafından, Yağlıdere'nin denize döküldüğü bölgede yüzey ve dip taraması gerçekleştiriliyor.

Kaybolan iş makinesi operatörü Ali Akbulut

Sahil Güvenlik Komutanlığına ait su altı robotu cihazı ile Batlama Deresi'nin denize döküldüğü bölgede, daha önceden belirlenen ve derinlikleri 50 metre üzerinde olan 3 alanda arama kurtarma faaliyetleri yapılıyor.