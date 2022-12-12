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Haberler Gündem Güncel Sel sonrası flaş uyarı: Çeşme suyunu içmeyin!
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O ilçede alarm! Sel sonrası flaş uyarı: Çeşme suyunu içmeyin

Antalya'yı vuran sel felaketinin ardından flaş bir uyarıda bulunuldu. Finike Kaymakamlığı, ilçede 3 gün çeşme suyu kullanılmamasını istedi

Sel sonrası flaş uyarı: Çeşme suyunu içmeyin!
Sel sonrası flaş uyarı: Çeşme suyunu içmeyin!
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DHA

Antalya'nın Finike ilçesinde yaşanan sel felaketinden sonra 3 gün çeşme suyu kullanılmaması duyuruldu.

DHA'nın haberine göre Finike Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçede aşırı yağışların neden olduğu sel baskını ve taşkınlardan etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Salgın hastalık gibi olumsuz durumlara mahal vermemek için tüm vatandaşlarımızın 3 gün süreyle çeşme suyu kullanmamaları onun yerine kapalı suların veya kaynatılmış suların tercih edilmesi önem arz etmektedir. Yetkili birimler tarafından gerekli incelemeler yapılmakta olup, çeşitli noktalardan su numune örnekleri alınmıştır. Tüm halkımıza önemle duyurulur" denildi.

SEL SULARI 100 DEKAR SERAYA DOLDU

Demre'ye bağlı Köşkerler Mahallesi Gödeme mevkisi ile Beymelek Mahallesi İskele mevkisinde dağdan gelen sel suları, yaklaşık 100 dekar serayı bastı. Sel sularının getirdiği toprak, mil, dallar ve ağaç parçaları seralara doldu. Kapanan Demre- Belören- Çağman mahalleri yolu ile Beymelek Mahallesi Yukarı Beymelek mevkisi yollarında açma ve temizlik çalışmaları sürüyor. Vatandaşlar ise seralarında temizlik çalışması yapıyor.

KUMLUCA'DA TEMİZLİK ÇALIŞMASI

Kumluca'da gece etkili olan şiddetli yağış sonrası oluşan selin ardından ilçede öğle saatlerinde güneşli hava yaşandı. Kent merkezindeki esnaf iş yerinde temizlik çalışması yapıp, ıslanan ve çamurla kaplanan ürünlerini dükkanının dışına taşıdı. Kumluca Belediye binasının altındaki otoparkın suyla dolması nedeniyle 45 araç zarar gördü. Ekipler, yollardaki balçık ve sel sularıyla sürüklenen dal ve tomrukların temizlenmesi için çalışmalarını sürdürdü. Cadde ve sokaklarda selden zarar gören otomobillerin kaldırılması için çalışmalar devam ediyor.

SEL KAMYONETİ SERAYA SÜRÜKLEDİ

Selden en çok zararı tarım alanları gördü. İlçedeki 14 mahallede ekili alanlar su altında kaldı. 50. Yıl Caddesi'nde sel suları yol bitimindeki bir seraya kamyonet, buzdolabı, klima motoru, motosiklet, çamaşır makinesi ve sera dışındaki bahçeye de otomobil sürükledi. Seranın sahibi İrfan Kavcar, evine giren suları boşaltmak için mücadele ederken serasının suyla dolmasına müdahale edemediğini söyledi. Kavcar, "Domates seramdaki zarar çok fazla. Gece birden yağmurun yağmasıyla sel sularıyla seraya kamyonet, buzdolabı, motosiklet, iş yerlerinin malzemeleri girdi. Zararım çok fazla" dedi.

Sel sularının sürüklediği motosiklet, bisiklet ve eşyalarını arayanlar çevredeki seraları gezdi. Bazıları otomobilini seralarda ya da yol kenarında buldu.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, beraberinde AFAD Başkanı Yunus Sezer ile birlikte sel bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere Ankara'dan Antalya'ya hareket etti.

BEŞİKTEKİ BEBEĞİN SESİYLE UYANDILAR

Finike ilçesi Yeşilyurt mahallesinde meydana gelen sel felaketinde evlerine su basan Akkay ailesi, 6 aylık bebekleri Neva Rukiye Akkay'ın ağlama sesiyle uyandı. Evlerinin su aldığını gören baba Erdal Akkay (32), beşikteki bebeğini ve 2 çocuğunu komşusunun yardımıyla dışarıya çıkardı. Sel nedeniyle canlarını zor kurtaran Akkay ailesinin evinde yaklaşık 150- 200 bin TL hasar oluştu.

"ÇOCUKLARIMI KURTARDIĞIMA DUA EDİYORUM"

Finike'de doğup büyüdüğünü ama hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını anlatan Erdal Akkay, "Gece 2-3 gibi uyuyordum. Evimin içinde 70-80 cm yüksekliğinde su fark ettim. Çocuklarımı alıp evden tahliye etmek zorunda kaldım. Perişan bir haldeyiz. Komşumdan yardım istedim. O geldi. 5-10 dakika evin içinde bekledik. Çıkış yeri aradım. Balkondan atladım ve çocuklarımı öyle tahliye ettim. Benim desteğimle birlikte eşimi indirdik. Bahçenin içinden tahliye ettik" dedi.

"AĞLAMASAYDI HEPİMİZ ÖLMÜŞTÜK"

7 yıllık evli, 3 çocuk annesi Merve Akkay (28), dün akşam başlayan sağnak yağışın gece saatlerinde şiddetini arttırdığını anlattı. Akkay, "Yatıyorduk, bir anda hava gürlemeye başladı. Her şey bir anda oldu. Bebeğimi emzirmek için kalkmıştım. Tahta beşikte kalıyordu. Evin içerisi göl olmuş çocuk suyun içinde yüzüyordu. Çocuk ağlayıp uyanmasa belki de hepimiz ölecektik. Dış kapıyı açınca daha çok sel geldi. Sonra ne yapacağımızı bilemedik. İtfaiye ve jandarmayı aradık ama geri dönen olmadı. Gece 3'te komşuyu aradık geldi kurtardı bizi. Canımızı zor dışarıya attık Ağlama sesiyle uyanmıştık. Ağlamasaydı, hepimiz ölmüştük" diye konuştu.

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