Selahattin Paşalı ailesiyle birlikte tatilde

Habertürk'ten Erdal Öztürk'ün haberine göre; oyuncu Selahattin Paşalı, eşi Lara ve kızları Pera ile birlikte yaz sezonunu Bodrum’da açtı.

Aile, Yalıçiftlik’teki bir otelin plajında objektiflere yansıdı.

Gün boyu şezlonglarında dinlenerek sohbet eden Paşalı ailesi, akşam saatlerinde denize girmeyi tercih etti.

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Lara Paşalı, kısa bir deniz keyfinin ardından yeniden şezlonguna dönerken, Selahattin Paşalı ise kızı Pera ile birlikte denizin tadını çıkardı.

Küçük kızıyla suyun içinde keyifli anlar yaşayan ünlü oyuncunun neşeli halleri kameralara böyle yansıdı.