Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Selcan Asyalı: Bana şans dileyin - Magazin haberleri

        Selcan Asyalı: Bana şans dileyin

        Meme kanseriyle savaşan şarkıcı Selcan Asyalı, sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.01.2025 - 14:17 Güncelleme: 29.01.2025 - 14:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kanserle savaşıyor
        ABONE OL

        Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden Selcan Asyalı, sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi.

        "Bugün önemli bir gün bizim için" diyen şarkıcı, "Sürecimi benimle birlikte takip ettiniz. Yorulduğumda mesajlarınız beni hayata döndürdü ve çok büyük farkındalıklar yaşadım, çok güzel dostlarım da varmış, içi koflar da... Bu son iki yılda büyük bir savaş verdim her anlamda... Selcan'ın ikinci ve yeni sürümü yolda" dedi.

        Selcan Asyalı, sözlerini şöyle sürdürdü: Bugün gen testi sonucumu almak için Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne doğru yoldayım. Sağ mememdeki misafirin ne zaman çekip gideceğini, yoksa doktorların yardımıyla mı çekip gideceğini öğrenmek için... Dört ay önce kan vermiştim, bugün sonucunu alacağım. Güzel haberler paylaşacağımı düşünüyorum. Bana şans dileyin, yakında tekrardan aranıza döneceğim.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #selcan asyalı
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Ahmet Türk'ün torunu, silahlı saldırıda hayatını kaybetti
        Bilirkişi gözaltısından 3 gazeteci adliyeye sevk
        Bilirkişi gözaltısından 3 gazeteci adliyeye sevk
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        İtalyanlar Galatasaray'ın teklifini duyurdu!
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        Yaşlı kadını öldüren köpeklerin sahibine ödül gibi ceza!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        UEFA Avrupa Ligi'nde tur ihtimalleri!
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Yağmur, lodos, sis, buzlanma...
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Kıskançlık kavgasında kocasını öldürdü!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Zayıflarken 'kalori açığı' oluşumuna dikkat edin!
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Dünya'ya çarpma ihtimali olan asteroit keşfedildi
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Arkadaşını öldürüp yaktı! Psikiyatriste gitti!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Galatasaray'da hedef ilk 8!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        Akrabalar arasında kentsel dönüşüm cinayeti!
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        How I Met Your Mother oyuncuları dünden bugüne nasıl değişti?
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Sohbet grubu kurup cinayeti planladılar!
        Onana İtalya yolcusu!
        Onana İtalya yolcusu!
        7 yıl sonra konuştu
        7 yıl sonra konuştu
        BES'te domino etkisi
        BES'te domino etkisi
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Siirt Belediyesi'ne kayyum atandı
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak
        Dijital TL FAST'a alternatif olacak