Selcan Asyalı: Bana şans dileyin

Bir süredir meme kanseriyle mücadele eden Selcan Asyalı, sağlık durumuyla ilgili takipçilerini bilgilendirdi.

"Bugün önemli bir gün bizim için" diyen şarkıcı, "Sürecimi benimle birlikte takip ettiniz. Yorulduğumda mesajlarınız beni hayata döndürdü ve çok büyük farkındalıklar yaşadım, çok güzel dostlarım da varmış, içi koflar da... Bu son iki yılda büyük bir savaş verdim her anlamda... Selcan'ın ikinci ve yeni sürümü yolda" dedi.