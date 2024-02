Selçuk Demirel sergisi: Yerle Gök Arasında

Institut français Türkiye, çağımızın önemli meseleleri üzerine tartışmayı teşvik eden Fikirler Gecesi’nin 9. edisyonu kapsamında sanatseverleri, angaje olduğu kadar şiirsel de olan çizimlerden oluşan bir sergi aracılığıyla sanatçı Selçuk Demirel'in dünyasını keşfetmeye ve insan ve çevresi arasındaki ilişki üzerine düşünmeye davet ediyor.

Bu anımsatıcı çizimlerin merkezinde, çağımızın en önemli sorunlarından biri olan iklim değişikliği yer alıyor. Sergi, gezegenimizin kırılgan güzelliğini vurguluyor ve çevresel zorluklara ilişkin farkındalığı artırıyor. Her bir çizim, ekosistemlerin çeşitliliğini, türlerin kırılganlığını ve ortak varlığımızı şekillendiren hassas bağlantıları ortaya koyan bir dengeyi temsil ediyor. Mizah duygusunu da elden bırakmayan sanatçı, bizi harekete geçmeye çağırıyor.

Çizer ve ressam Selçuk Demirel’in eserlerinden oluşan « Yerle Gök Arasında » sergisi 16 Şubat – 9 Nisan arasında Institut français İstanbul sergi salonunda ve 4 – 26 Mayıs tarihleri arasında ise Ankara’da Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi’nde ziyarete açık olacak.

Selçuk Demirel

Selçuk Demirel 1954 yılında Artvin'de doğdu. İlk çizgilerini 1973 yılında haftalık 7 Gün dergisinde yayımladı. 1978 yılında Ankara'daki mimarlık öğrenimini yarıda bırakarak Paris'e gitti. 1979 yılında Paris École Nationale Supérieure de Beaux-Arts’ın sınavlarını kazandı. Düzenli bir öğrenci olamadı. 1980-1981 yılında çocuklar için yazıp resimlediği Mumuk dizisi ve yine aynı yıl Le Monde gazetesinde desenleri yayımlandı. Çizimleri, başta Türkiye olmak üzere, Fransa'da ve birçok Avrupa ülkesinde ve Amerika'da önemli gazete, dergi ve kitaplarda yer aldı. The Washington poste,The New york Times, TheWall Street journal, The Boston Globe... Çalışmalarını düzenli olarak Le Monde, Le Monde diplomatique ve T24'te sürdüren Selçuk Demirel'in açtığı kişisel sergilerin yanı sıra desen albümleri, çocuklar için yazıp resimlediği ve değişik yazarlarla birlikte gerçekleştirdiği elliden fazla kitabı bulunmaktadır. Eserleri önemli özel koleksiyonlarda yer alan sanatçının 2022 yılında 23 çalışması Musée National L'Histoire de l'Immigrationtarafından müzenin koleksiyonuna alındı.

Selçuk Demirel'in son çıkan kitapları:

Metis (2013), Defile (2013), Başka Bir Yerde (2013), Portakal Mavisi Bir Dünya (2016), Duman (John Berger ile, 2016), Sen Surat Okumayı Bilir misin? (2017), Elma (2017), Noir (2017), Saat Kaç? (John Berger ile 2018), PSİ /Bilinçaltından Gerçeküstüne (2019), Kıyıda Tek Başına (2019), Bir Ağacın Altında (2021) Birdenbire İstanbul (2022), Ağaçname - Sen ne güzel bir Ağaçsın (2023). Bambaska Kediler (2024)