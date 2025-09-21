Selçuk İnan'dan hakem tepkisi!

Trendyol Süper Lig’in 6 haftasında Kocaelispor sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

"BUGÜN NASİP OLMADI" Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Bazen sözlerime nasıl başlayacağımı bulamıyorum. 6. Senem. Hiç böyle 45 dakika oynamamıştım. Mücadele eden, fazlasıyla pozisyona giren taraf ne derseniz deyin; her şeyi denedik. Ancak 3 puanı alamadık. En büyük mahcubiyetim koşulsuz şartsız her şekilde henüz galibiyet alamamış bir takımın hocası olarak bana ve oyuncu grubuma bu şekilde destek veren camiaya. Onun dışında hiçbir üzüntüm, tereddüdüm yok. İyi oyuncularımız var. 3 puanı bugün sonuna kadar hak ettiler ama bazen istediğiniz sonucu alamıyorsunuz. Bugün nasip olmadı. Oyuncular bu şekilde sahaya inanarak çıkarlarsa bu sahada maç kaybetmeyecekler. Tek üzüntüm bu taraftara 3 puanı yaşatamamış olmak" dedi.

"ZARAR VERECEK KİŞİ BENSEN BİR DAKİKA DURMAM" "Aklınızdan istifa geçti mi?" sorusuna İnan, "Hayatımda hep dürüst oldum. Hiçbir şeyden korkmadım. Hayatımda hiç kimseye zarar vermedim. Böyle bir şey hissettiğimde bir saniye durmam. Bütün çalıştığım insanlara, başkanlara, yöneticilere, basına, taraftara saygısızlık yapmadım. Kötü düşünmedim ama onlara saygı duydum. Bazen katılmasam da isyan etmedim, saygı duydum. Bugün zarar verecek kişi bensem bir dakika bile durmam. Benim ilgilendiğim konu; bu oyuncuları buraya getirmek için çok uğraştım, uğraştık. Onlarla çok çalışıyorum, çok zaman geçiyorum. Bu bir nasip işi. Onu kovalıyorum. Hayatım boyunca vicdanım rahat oldu. Kendimi en rahat hissettiğim zaman çalıştığım zaman. Oyuncuları geliştirmeye, onları anlamaya çalışıyorum. Evet eksiklerimiz var. Ligi tanıma eksikliğimiz var, teknik eksikliğimiz var. 1 haftadır bu takımla çalışıyorum. İstesem de aynı 11 ile çıkamıyorum. Neredeyse her hafta farklı; yeni gelen ve hazır olmayan oyuncularımı riske ediyorum, bir an önce maça çıkarmak için. Sakat oyuncuları yeniden oyuna sokmak kolay değil, tekrar sakatlanıyorlar. Bugün yine 2-3 eksiğimiz vardı. Oyuncular ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Biz de mücadele ediyoruz" diye cevap verdi.

"GOLCÜ DEĞİL AMA GOL EKSİĞİMİZ VAR" Sahada golcü eksikliği hissedip, hissetmemesiyle ilgili Selçuk İnan, "Golcü değil de gol eksikliği var. Çok çalışıyoruz. Futbolu yeni bırakmış biri olarak bizzat kendim çalışıyorum. Her antrenmandan sonra gol çalışması yapıyoruz. Oyuncular yeni yeni geldiler. Bugün golü atabilmek adına her şeyi sahaya yansıttık. Kalite ve sonuçlandırma anlamında sıkıntılar var. Hayatım boyunca bunları yaşadım. Asıl önemli olan oralarda topla buluşabilmek ve pozisyona girebilmek. Sonuçlandırma elbet olacak. Yürekten inanıyorum. Kim olursa olsun gol atmaya başlayacak ve devam edecek. Şu an gol eksiğimiz var mı? Var" diye konuştu.

"RİZE'NİN TEK BİR POZİSYONU YOKKEN GOL YEDİK" Güçlü bir takıma karşı oynadıklarını aktaran İnan, "Çok önemli oyunculara sahipler. Bütçe olarak bizim çok üstümüzdeler. Hiç yanaşamadığımız oyuncuları transfer etmeye çalıştılar. Bunlar gerçekler. 90 dakika boyunca Rize’yi hapsetmek, baskılı oynamak hiç kolay değil. Rize’nin tek bir pozisyonu yokken gol yedik. Bruno tabii ki daha fazla çalışacak. Çok da istiyor, mücadele ediyor. Daha fazlasını yapabilecek kalitede, o kaliteyi çıkarmak istiyorum. Bütün takımın daha çok istemesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

HAKEM TEPKİSİ Hakem performansıyla ilgili olarak konuşmak istemediğini belirten Selçuk İnan, "Hakemlerle ilgili bir şey söylemek istemiyorum. Kişisel olarak da bana karşı bir şeyler olacağını hissetmeye başladım. Camia olarak bugün üzgünüz, baştan sona yanlış kararlar verdi. Kendisi de bunu biliyor. Mahcubiyeti var ama buraya geldiğimden beri bu mahcubiyetler Kocaelispor’a oluyor. VAR geldiğinden beri 1-2 defa denk geldi. Her zaman hakemler çok cesaretli olamayabiliyor. Niyetlerinden şüphe etmiyorum, çalışıyorlar. Bence maçı değil, kaos ortamında bir şeyleri yönetmeye, dengelemeye çalışıyorlar. Bu eleştiriyi yapabilirim. Ben bu takımın lideriyim ama camianın da bu konuda daha fazla sesini duyurması gerekiyor" açıklamasında bulundu.