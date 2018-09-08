2011-12 yılında transfer olduğu Galatasaray'da birçok başarıya imza atan ve 11 kupa kazanan Selçuk İnan hakkında çıkan haberlerle ilgili bir açıklama yaptı. Maaşında indirime gitmediği için sarı-kırmızılı yönetimin yeni sözleşme önermeyeceği iddia edilen haberlerle ilgili konuşan Selçuk, Galatasaray'la arasındaki bağın pazarlık malzemesi edilemeyeceğini dile getirdi.

Kişisel Instagram hesabından yaptığı paylaşımla haberi yalanlayan Selçuk, şu ifadeleri kullandı:

"Son günlerde hakkımda çıkarılan karalayıcı, maksatlı ve kendini sürekli tekrar eden haberlerden ötürü derin bir üzüntü duyuyorum. Kariyerimin ve hayatımın önemli bölümünü adadığım Galatasaray Spor Kulübü ile aramda oluşan bağ, herhangi bir pazarlığa veya masa başında üretilen haberlere söz konusu edilemeyecek kadar kuvvetlidir. Kaptanlık görevini üstlenmekten her zaman büyük gurur duyduğum kulübümüzde bu sezonki hedefimiz ve tüm konsantrasyonumuz şampiyon unvanımızı korumak, kendimizi ait hissettiğimiz UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise daha önceki yıllarda taraftarımıza yaşattığımız büyük mutlulukları tekrarlamak olacak"

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