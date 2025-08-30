Selçuk İnan: Maçı kazanacak pozisyonlara girdik

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kocaelispor sahasında karşılaştığı Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan açıklamalarda bulundu.

"MAÇI KAZANACAK POZİSYONLARA FAZLASIYLA GİRDİK" Maçın zor olacağını bildiklerini ancak bu kadar çok pozisyona girmelerini beklemediklerini belirten İnan, "Maçın zor olacağını biliyorduk. Bu kadar da net pozisyonlara girebileceğimizi önceden kestirememiştim. O yüzden oyuncuların hakkını yiyemem. Maçı kazanacak pozisyonlara fazlasıyla girdik. Değerlendiremeyince üzerimizde baskı hissettik. Futbol sahalarında ender görülen goldü; oyuncuyu da tebrik ediyorum, Kayserisporlu oyuncunun attığı golden sonra takımın kısa zamanda reaksiyon göstermesi, en azından puanla tanışmamız kötünün iyisi. Biraz nefes almamızı sağladı. Kendimi ifade etmekte zorlanıyorum. Galibiyete odaklanmıştık, şehirle ve taraftarımızla beraber. 90 dakika takımını destekleyen taraftara 3 puan hediye edemediğimiz için üzgünüz, mahcup hissediyoruz. Ama maçlar böyle oluyor. Kazanmaya çok yakındık, kazanamadık" diye konuştu.

"BAZEN HER ŞEY ÜST ÜSTE GELİR, ÇARESİZ GİBİ HİSSEDERSİNİZ" Oyuncuların sakatlıkları ve oyuna yansımasıyla ilgili soruya Selçuk İnan, "Çok iyi çalışacağız. Başka çaremiz yok. Mücadele etmeye devam edeceğiz. Sakatlarımız var. Mate sakatlandı, Ahmet sakatlandı, Mendes sakatlandı. Transfer etmek istediğimiz oyuncuları alamamışken, eksiğimiz varken bu kadar sakat olması işimizi zorlaştırıyor. Bunları bahane olsun diye söylemiyorum bunlar gerçekler. Elimizdeki oyuncularla çok iyi mücadele ettiğimizi düşünüyorum. Evet, öngördüğümüz oyuncular vardı. Mendes kendini iyi hissettiğini söyledi, MR bulguları da temizdi. Oyunda kötü hissettiğini, devam edemeyeceğini söyledi. Futbolda bunlar var. Bazen her şey üst üste gelir ve kendinizi çaresiz gibi hissedersiniz, üzgün hissedersiniz. Çalışmaya devam ettikçe karşılığını alırsınız. Ben öyle yaptım, öyle inandım. Oyuncularımız ellerinden geleni yapmaya çalışıyorlar. Milli takım arasında şimdiye kadar çalıştığımızın daha fazlasını çalışmamız gerekiyor. Hem duran topta hem oyunda çalışmaya devam edeceğiz. Çünkü unutmamak gereken en önemli şey; takımın tamamı yeni. Henüz 1 aydır birbirlerini tanıyorlar, 4-5 oyuncu da 3-4 gündür birbirini tanıyor. Hemen hızlı bir şekilde en iyi oyunu oynamak, doğru pozisyon olmak hiç de kolay değil. Ne kadar çalışırsak ve futbol şansı da bir gün yanımızda olursa çok güzel bir takım oluşturacağız inşallah" yanıtını verdi.