Selçuk Üniversitesi yüz yüze eğitime başlıyor. Koronavirüs salgınına karşı tedbirler alınmak kaydıyla Selçuk Üniversitesi kısmi olarak yüz yüze eğitime başlıyor. Rektör yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, Bahar döneminde uygulanacak eğitim modeli ile ilgili açıklamalarda bulundu.



SELÇUK ÜNİVERSİTESİ YÜZ YÜZE EĞİTİM NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Selçuk Üniversitesi, yapılan değerlendirmeler sonunda kısmi olarak yüz yüze eğitimi başlatıyor. Akademik birimler, uygun gördükleri takdirde hibrit eğitim modelini uygulayabilecek. Bu modelde sınavlar çevrimiçi yapılacak ve devam zorunluluğu olmayacak. Birimlerden gelen dönüşlere göre yüzde 17 civarında hibrit eğitim yapılması yönünde talep oldu. Bu durumda Selçuk Üniversitesi kampüsünde yüzde 10 civarında bir öğrenci hareketliliği olacağı tahmin ediliyor.

Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, Keykubad Köşkünde düzenlediği basın toplantısında 2020-2021 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde uygulanacak eğitim modeli hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Eken, “2020-2021 güz yarıyılında tamamen uzaktan eğitime geçilmiş olup dersin senkron veya asenkron işlenmesi, dersi veren öğretim elemanlarının isteğine bırakılmıştı. Sağlık Bilimleri ile ilgili birimlerde ise teorik dersler uzaktan verilmiş olup uygulamalı dersler yüz yüze yapıldı. 2020-2021 bahar yarıyılına yönelik planlama dâhilinde, Selçuk Üniversitesinde eğitim-öğretim faaliyeti gösteren 52 birime Ocak ayı içerisinde bir yazı gönderildi ve bahar yarıyılında ders verecek öğretim elemanlarının ‘Hibrit Eğitime’ geçiş ile ilgili görüşleri alındı. Birimlerden gelen dönüşlere göre yüzde 17 civarında hibrit eğitim yapılması yönünde talep olduğu görüldü. Bu durumda Selçuk Üniversitesi kampüsünde yüzde 10 civarında bir öğrenci hareketliliği olacağı tahmin ediliyor.

Bu bilgiler doğrultusunda Selçuk Üniversitesinde hem uzaktan eğitim hem de hibrit eğitim yaklaşımı planlanıyor. Uzaktan eğitim yaklaşımı, önceki yarıyılda olduğu gibi öğretim elemanlarının tercihi doğrultusunda Üniversitemiz Moodle Uzaktan Eğitim LMS Platformu üzerinden Google Meet, Microsoft Teams ve BigBlueButton sanal sınıf uygulaması ile senkron veya asenkron olarak işlenecek. Bu yaklaşımda derse devam zorunluluğu bulunmamaktadır. Ayrıca öğretim elemanlarının vereceği konferans, seminer vb. bilimsel aktiviteler sanal ortamda WebinarJam ve Zoom programlarıyla da verilebilecek.

Hibrit eğitim yaklaşımında ise dersin sorumlu öğretim elemanı, dersini haftanın belirlenen gün ve saatinde biriminde mevcut ‘uzaktan eğitim sınıfı’ olarak isimlendirilen sınıf ortamında yapacak. ‘Rıza metnini’ onaylamış olan öğrenciler dilerlerse sınıf ortamında yapılan bu derse katılabilecek. Uzaktan eğitim sınıfları, kamera ve yaka mikrofonu donanımına sahip ortam olup kampüse gelemeyen öğrenciler senkron olarak sanal sınıf uygulaması üzerinden derse katılabilecek. Yapılan ders elektronik ortamda kayıt altına alınacak. Yüz yüze ya da senkron eğitime katılamayan öğrenci, kaydı yapılan bu dersi daha sonra asenkron olarak izleyebilecek. Bu yaklaşımda da devam zorunluluğu yok. 2020-2021 güz yarıyılının başında Selçuk Üniversitesi Rektörlüğünün bilgi işlem altyapısına yönelik yaptığı yatırım sonucu güvenlik duvarı sistemleri güçlendirilmişti. Bundan dolayı isteyen öğretim elemanı, 2020-21 güz yarıyılında olduğu gibi bahar yarıyılında da gerek uzaktan gerekse hibrit eğitim derslerinin sınavlarını online/çevrimiçi (test, yazılı vs.) ya da çevrimdışı (proje, ödev vs.) olarak yapabilecek. Hangi derslerin hibrit olarak yapılacağı ise ilgili akademik birimlerimizin sayfasında, önümüzdeki hafta ilan edilecek.” dedi.

“ÜLKEMİZİN SOSYO-EKONOMİK DURUMUNU GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURARAK KARAR ALDIK”

Aşı uygulaması ile birlikte pandeminin yayılma oranının da düşmeye başladığını belirten Prof. Dr. Emrullah Eken, “Türkiye’nin yürüttüğü başarılı aşı çalışması neticesinde rakamlar düşüşe geçti. Ülkemizin sosyolojik ve ekonomik durumunu da göz önüne almamız gerekiyor. Esnafımızın durumu ortada. Biz orta yolu bulabilir miyiz, diye düşündük ve bir yola çıktık. Bu bağlamda bir sistem geliştirdik. Şu anda aldığımız karar, mevcut duruma göre alınmış bir karar. Bu kararı alırken öğretim elemanlarının görüşlerini aldık. Yönetim olarak istişare grubu oluşturduk. Ülkenin sosyo-ekonomik durumunu da göz önüne alarak bir karar aldık.

Sosyo –ekonomik durumu gözetiyor olmamız, pandemiyi yayıyoruz anlamına gelmiyor. Sayıları 10 bini bile bulmayacak olan öğrencilerimiz buraya geldiğinde ekstra bir virüs komplikasyonu oluşturmayacak. Gelecek öğrencilerin bir kısmı Atatürk Öğrenci Yurdunda, bir kısmı KYK yurdunda kalacak, bir kısmı özel yurtlarda bir kısmı da evlerde kalacak. Selçuk Üniversitesi olarak teknik altyapımızı güçlendirerek mesafeyi koruyacak şekilde sınıflar oluşturmaya başladık. Akademik takvimi hazırladık. Hükümetimiz ya da YÖK’ten gelen kararla “Yüz yüze eğitime geçin.” denilirse yüz yüze eğitime geçebiliriz, “Tamamen hibrit yapmanız gerekir.” denilirse hibrite geçeriz. “Uzaktan eğitimle devam edin.” denilirse uzaktan eğitim şeklinde devam ederiz. Bu dönemde isteyen hocamız sınavını çevrimiçi yapabilecek, isteyen hocamız ödev ya da proje şeklinde sınav yapabilecek. Rektörümüz Prof. Dr. Metin Aksoy, bilgi işlem alt yapısına önemli bir ödenek ayırdı. Güvenlik ağımız güçlendirildi. Yabancı uyruklu öğrencilerin haricinde bizim harç ücretlerine müdahale etme gibi bir durumumuz yok. Harç ücretlerindeki artış, bizim aldığımız bir karar değil. Biz sadece yabancı uyruklu öğrencilerin harç paralarını belirleriz.” İfadelerini kullandı.