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"BENİM YOLUMDAN İLERLİYOR"

Geçtiğimiz haftalarda Bostancı Gösteri Merkezi'nde Aleyna Tilki'nin sahnesine konuk olan ve birlikte 'Gesi Bağları' türküsüyle düet yapan Bağcan, "Aleyna bana sosyal medya üzerinden çağrı yapmıştı. Ben de onun uzattığı eli tuttum. Çok başarılı bir pop sanatçısı o. Sesi güzel, şarkıları güzel, kendisi güzel. Daha ne olsun! Çok istiyor ve kesinlikle dünya çapında bir star olacak. Bugün de bir şey yazmış sosyal medyada 'Ben yıldız olmayacağım, efsane olacağım' demiş. Yani benim yolumdan ilerliyor" şeklinde konuştu.