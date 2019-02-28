Selda Bağcan: Aleyna Tilki benim gibi efsane olacak

Giriş: 28.02.2019 - 08:39 | Güncelleme:  

Türk halk müziğinin en önemli şanatçılarından Selda Bağcan, önceki akşam Yeniköy'deki bir restoranda görüntülendi. Arkadaş grubuyla geldiği mekanda kebap keyfi yaptığını söyleyen sanatçı, "İlk defa geldim buraya, çok beğendim ama burası sosyetik bir yer. Vallahi şaşırdım" dedi

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    Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, Türk halk müziğinin en önemli şanatçılarından Selda Bağcan, önceki akşam Yeniköy'deki bir restoranda görüntülendi.

  • 2Selda Bağcan: Aleyna Tilki benim gibi efsane olacak - Magazin haberleri
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    "BENİM YOLUMDAN İLERLİYOR"

    Geçtiğimiz haftalarda Bostancı Gösteri Merkezi'nde Aleyna Tilki'nin sahnesine konuk olan ve birlikte 'Gesi Bağları' türküsüyle düet yapan Bağcan, "Aleyna bana sosyal medya üzerinden çağrı yapmıştı. Ben de onun uzattığı eli tuttum. Çok başarılı bir pop sanatçısı o. Sesi güzel, şarkıları güzel, kendisi güzel. Daha ne olsun! Çok istiyor ve kesinlikle dünya çapında bir star olacak. Bugün de bir şey yazmış sosyal medyada 'Ben yıldız olmayacağım, efsane olacağım' demiş. Yani benim yolumdan ilerliyor" şeklinde konuştu.

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