Başkent Ankara'da yaz ayları boyunca unutulmaz konserler verildi. Müzik tutkunlarının yakından takip ettiği konserler için belediyeler ücretsiz etkinlikler düzenliyor. Birbirinden ünlü isimlerin konuk olduğu konserde bu sefer efsane isim Selda Bağcan sahne alacak. Selda Bağcan hayranları bu fırsatı kaçırmak istemezken nerede ve ne zaman olacağı ise araştırılmaya başlandı. İşte konsere dair tüm merak edilenler…