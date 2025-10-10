Selda Bağcan'dan Arda Güler'e: Artık ben de Real Madrid'liyim

Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, son dönemde hem saha içindeki performansıyla hem de sosyal medyadaki paylaşımlarıyla adından söz ettiriyor.

Milli futbolcu, geçtiğimiz günlerde İspanya sokaklarında Selda Bağcan dinleyerek bisiklet sürdüğü anları takipçileriyle paylaşmıştı.

Kısa sürede gündem olan bu paylaşıma, Selda Bağcan, kayıtsız kalmadı. Usta sanatçı, Arda Güler'in videosunu kendi sosyal medya hesabında paylaşarak, "Artık ben de Real Madrid'liyim" notunu düştü.

Bağcan'ın bu paylaşımına ise Arda Güler'den bir yorum geldi. Güler, şarkıcının paylaşımının altına "Bizde her zaman sizciyiz" yorumunda bulundu.

İkilinin bu etkileşimi, kısa sürede sosyal medyada binlerce beğeni ve yorum aldı.

Fotoğraflar: Instagram, DepoPhoto