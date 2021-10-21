Yönetmen Hamdi Alkan (54) ile 2014 yılında nikah masasına oturan oyuncu ve şarkıcı Selen Görgüzel (42), dün akşam saatlerinde Nişantaşı'nda talihsiz bir olay yaşadı.

Telefonunu çaldıran Selen Görgüzel Alkan, konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Alkan, "20 Ekim 17:15 sularında telefonum Nişantaşı'nda maalesef çalındı. Hırsız tespit edildi en yakın zamanda yakalanacaktır! Bana ulaşmak isteyenler 2 saat sonra hayatım normale dönecek" ifadelerini kullandı.

Selen Görgüzel, 2014 yılında Hamdi Alkan ile evlenmişti

"BOŞANMANIN EŞİĞİNDEN DÖNDÜK"

42 yaşındaki oyuncu, bir dönem yönetmen eşi Hamdi Alkan ile sıkıntılı günler yaşadıklarını açıklamıştı. "Pandemi döneminde Hamdi ile tartışmalar yaşadık. Sürekli yan yanaydık. Biliyorsunuz birçok evlilik bitti pandemide, aynı şekilde bekar olanlar da evlendi. Koronavirüs pandemisi sürecinde Hamdi bana taktı. Telefona bakmama takıyor, yemek yapıyorum takıyor, yapmıyorum takıyor… Bu süreçte saçma kavgalar yaptık. Boşanma haberleri çıktı. Evet, bir dönem ilişkimiz bir sınav verdi. Boşanmanın eşiğinden döndük. Kimse itiraz etmesin, uzun süreli ilişkilerde bu inişler çıkışlar yaşanıyor. Bizim aramızda üçüncü şahıs hiç olmadı. İki ayrı insanız; sorunlarımız oluyor, bunları birbirimize yansıttığımız zamanlar oluyor. O zaman da kavgaya dönüyor, belli bir süre sonra aranız kendiliğinden düzeliyor. Bu olumsuzlukları tolere ediyorsun." demişti.