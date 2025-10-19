Selena Gomez ile Benny Blanco, evli bir çift olarak ilk kez kırmızı halıya çıktı

Selena Gomez ile Benny Blanco, ilk kez evli bir çift olarak kameraların karşısına çıktı. 33 yaşındaki şarkıcı ve oyuncu Gomez ile 37 yaşındaki müzik yapımcısı, dün Los Angeles'ta düzenlenen 2025 Akademi Müzesi Galası'nda boy gösterdi.

Üç hafta önce evlenen çift, ilk kez halka açık bir etkinlikte yan yana geldi.

Selena Gomez ile Benny Blanco, 2025 Emmy Ödülleri'nde birlikte kırmızı halıda yer almalarından iki hafta sonra, 27 Eylül'de Santa Barbara'da düzenlenen özel bir törenle birbirlerine; "Evet" dedi. Çift, iki yıllık birlikteliklerinin ardından geçen yıl aralık ayında nişanlanmıştı.