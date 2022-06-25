Osmanlı-Rus Savaşı sırasında çalındı... Selimiye çinilerini bekliyor

Devletimiz her yıl ülkemizden yurt dışına kaçırılan tarihi eserlerimiz için bir bütçe ayırıyor ve bu bütçe ile biz, kendi tarihi eserlerimizi satın alıyoruz, bunları ülkemize getiriyoruz. Bunlar için de şu anda resmi yazışmalar yapılmış olup, gerekli cevaplar bekleniyor. İnşallah en kısa zamanda tekrar asli yerine dönmesini bekliyoruz.