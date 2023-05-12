Yapılan çalışmalar neticesinde caminin ve minarelerin statik yönden ciddi bir sorunu olmadığını gördük ve uygulamalara bu yönde devam ettik. Kubbelerin onarım çalışmalarını ve kurşun kaplama imalatlarını tamamladık. Bugün itibarıyla ana kubbenin aleminin montajına başladık."