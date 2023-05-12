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Selimiye Camisi'nde ana kubbe aleminin montajına başlandı

Restorasyondan geçen Selimiye Camisi'nin kurşun kaplama işlemleri tamamlanan ana kubbe aleminin montajına başlandı

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AA
  • Selimiye Camisi'nde ana kubbe aleminin montajına başlandı

    Mimar Sinan'ın Edirne'deki 'ustalık eseri' Selimiye Camisi'nde, 25 Kasım 2021'de başlanan restorasyon çalışmaları devam ediyor. 
  • Selimiye Camisi'nde ana kubbe aleminin montajına başlandı

    AA'nın haberine göre son olarak kubbe kurşun serimi öncesi yerinden sökülen bakır alem temizlik çalışmasından geçirildi, onarım gereken yerlere müdahale sonrası altın varak kaplaması yapıldı.
  • Selimiye Camisi'nde ana kubbe aleminin montajına başlandı

    Yaklaşık 700 kilogram ağırlığında, 6 metre 30 santimetre yüksekliğindeki alem, kubbeye taşınarak yerinde montajlanıyor.
  • Selimiye Camisi'nde ana kubbe aleminin montajına başlandı

    İşçiler 29 parça olan alemin her bir parçasını kubbeye kadar asansörle taşıyıp merdiven yardımıyla yukarıya çıkarıyor.
  • Selimiye Camisi'nde ana kubbe aleminin montajına başlandı

    Alemin yerine 2 günde takılacağı öğrenildi.
  • Selimiye Camisi'nde ana kubbe aleminin montajına başlandı

    "BUGÜN İTİBARIYLA ANA KUBBENİN ALEMİNİN MONTAJINA BAŞLADIK"

    Vakıflar Edirne Bölge Müdürü Ahmet Saraç, gazetecilere yaptığı açıklamada, Selimiye'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce 2021 yılının sonunda başlatılan restorasyonun sürdüğünü söyledi.
  • Selimiye Camisi'nde ana kubbe aleminin montajına başlandı

    Amaçlarının caminin aslına uygun, en az müdahaleyle gelecek kuşaklara aktarılması olduğunun altını çizen Saraç, şöyle konuştu:
  • Selimiye Camisi'nde ana kubbe aleminin montajına başlandı

    "Restorasyon kapsamında daha önceki restorasyonlarda uygulanan ve yapıya zarar veren çimentolu uygulamalar ve sıvaların itinalı raspa çalışmalarını yaparak yapıdan uzaklaştırdık. Yapının üst kurşun kaplamalarının sökümünü gerçekleştirdik. Caminin statik durumunu gözden geçirdik ve statik modelleme çalışmalarını yaptık.

     
  • Selimiye Camisi'nde ana kubbe aleminin montajına başlandı

    Yapılan çalışmalar neticesinde caminin ve minarelerin statik yönden ciddi bir sorunu olmadığını gördük ve uygulamalara bu yönde devam ettik. Kubbelerin onarım çalışmalarını ve kurşun kaplama imalatlarını tamamladık. Bugün itibarıyla ana kubbenin aleminin montajına başladık."
  • Selimiye Camisi'nde ana kubbe aleminin montajına başlandı
  • Selimiye Camisi'nde ana kubbe aleminin montajına başlandı
  • Selimiye Camisi'nde ana kubbe aleminin montajına başlandı
  • Selimiye Camisi'nde ana kubbe aleminin montajına başlandı
  • Selimiye Camisi'nde ana kubbe aleminin montajına başlandı
  • Selimiye Camisi'nde ana kubbe aleminin montajına başlandı
  • Selimiye Camisi'nde ana kubbe aleminin montajına başlandı
  • Selimiye Camisi'nde ana kubbe aleminin montajına başlandı
  • Selimiye Camisi'nde ana kubbe aleminin montajına başlandı
  • Selimiye Camisi'nde ana kubbe aleminin montajına başlandı
  • Selimiye Camisi'nde ana kubbe aleminin montajına başlandı
  • Selimiye Camisi'nde ana kubbe aleminin montajına başlandı
  • Selimiye Camisi'nde ana kubbe aleminin montajına başlandı
  • Selimiye Camisi'nde ana kubbe aleminin montajına başlandı

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