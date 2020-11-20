Eski futbolcu Gökhan Çıra ile evliliğiyle sık sık gündeme gelen Selin Ciğerci, sosyal medyanın en çok konuştuğu konulardan biri oldu. İhanet haberleriyle gündeme gelen Selin Ciğerci herkes tarafından merak ediliyor. Selin Ciğerci kimdir? Selin Ciğerci kaç yaşında ve nereli? İşte Selin Ciğerci hayat hikayesi...

SELİN CİĞERCİ KİMDİR?

Selin Ciğerci 4 Nisan 1984 tarihinde İstanbul'da doğdu. 36 yaşındaki Türk İnternet ünlüsü ve şarkıcı Selin Ciğerci, 2017'lerin ortalarından bu yana pop müzik alanında çalışmaktadır.

Selin Ciğerci, İstanbul'da 1984 yılında muhafazakâr bir ailede doğdu. Konyalı bir babaya ve Kastamonulu bir anneye sahip Ciğerci’nin ailesi başlangıçta yoksul olmakla birlikte, babasının bir hazır giyim firmasının sahibi olması ile maddi açıdan üst seviyelere çıktılar. Ciğerci, Okan Ünsal adı altında Wipe Out adlı programın 4. sezonuna katılmıştır.

Ciğerci 2019 yılında futbolcu Gökhan Çıra ile evlendi. Ciğerci'nin nikah şahitliğini yakın arkadaşı olan Demet Akalın yaptı. Ciğerci, bir transseksüeldir.

SELİN CİĞERCİ ŞARKILARI

"5 Karat" (feat. Ebru Polat) (2018)

"Hikaye" (2019)