Selin'den yeni şarkı: 'Şıp'

65 milyondan fazla dinlenmeye ulaşan ‘Yalancı Bahar’ın yanı sıra, Canozan’la ‘Seni Gördüğüm An’ ve DKTT ile ‘Olabilirdik’ile öne çıkan, Türkiye ve global sahnelerin dikkat çeken isimlerinden Selin sözü, müziği ve geri vokallerinde Mabel Matiz imzası bulunan yeni şarkısı ‘ŞIP’ı müzik dünyası ile paylaştı. ‘ŞIP’ın lansmanında Mabel Matiz, İrem Derici, Simge, Baran Mengüç, Berk Keklik, Cem Bölükbaşı ve Uğurhan Özay gibi müzik ve eğlence dünyasından ünlü isimler bir araya geldi.

Türkçe Pop’un enerji dolu bir örneği olan ‘ŞIP’, geleneksel etnik dokuları modern düzenlemelerle harmanlayarak pop dünyasına taze ve yenilikçi bir soluk getirmeyi vaat ediyor. Son dönemde özlenen ritim ve heyecanı sunan ‘ŞIP’ın düzenlemesinde Alaca ve Emre Malikler imzası bulunuyor.

Lansmanda yeni şarkısını dinleyicileriyle ilk kez paylaşan Selin, duygularını şu sözlerle dile getirdi: “Hani bir tablo görür, çok seversiniz ve kendiniz resmetmiş gibi düşünürsünüz ya. Mabel şarkıyı dinlettiğinde öyle hissettim. Şıp’ı çok sevdim.”